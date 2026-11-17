Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, sistemde iyileştirme çalışmaları için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne talimat verdiğini ve ilgili kurumların katılımıyla yarın bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

HGS sorgulama uygulaması:

Uraloğlu, HGS geçiş bilgilerinin sorgulanmasına yönelik uygulamanın değiştiğini; artık sorgulamaların Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararı doğrultusunda ve e-Devlet üzerinden, yalnızca yetkilendirilmiş kişilerce yapılabildiğini belirtti. Bakan, daha önce bakanlık düzeyinde dahi herhangi bir plakanın takip edilebildiğini ancak KVKK'nın şikâyetler üzerine bu uygulamanın kişisel verileri ihlal ettiğine karar verdiğini söyledi.

Uraloğlu, uygulamanın değiştirilmesinde mahkeme süreçlerine de yol açan örneklerin etkili olduğunu vurguladı: "Karı koca arasında mahkemeye intikal eden, 'Şu gün evdeymişsin, halbuki ben senin HGS geçişlerini takip ettim' gibi sonuçlar doğuran bir durum olduğu için biz de bu uygulamayı yapmak durumunda kaldık."

İhlalli geçiş, bildirim ve ödeme süreci:

Bakan, otoyollardaki geçişlerin iki yöntemle tespit edildiğini anlattı: aracın HGS etiketi veya plaka üzerinden. Geçişe göre ücretlendirme yapılırken, HGS etiketi yoksa plaka yoluyla tüm geçiş noktalarının tespit edildiğini aktardı. Bakan ayrıca, tespit edilen yanlışlıklarda geriye dönük işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtti.

HGS ihlallerinde sisteme kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirim gönderildiğini söyleyen Uraloğlu, vatandaşların cep telefonu bilgilerini güncel tutmaları gerektiğini vurguladı: "İhlalli geçiş olduktan 15 gün içerisinde vatandaşlarımıza sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS'le bir bildirim yapıyoruz." Vatandaşların e-Devlet veya HGS/Karayolları sistemleri üzerinden HGS ve plaka sorumlusu bilgilerini güncellemeleri istendi.

Ödeme süreleriyle ilgili olarak Uraloğlu, sürecin şu şekilde işlediğini açıkladı: vatandaşlar gişeden geçtikten sonra 15 gün içinde HGS hesabı açıp ödeme yaparsa herhangi bir sorun olmadığını; ödeme yapılmazsa 15'inci günden 45'inci güne kadar kat cezalı bir uygulamanın devreye girdiğini kaydetti. Bu tebligata rağmen ödeme veya başvuru yapılmazsa sürecin avukatla takip edilebildiğini ve işletmeciye idari yaptırımlar uygulandığını belirtti.

Toplantı ve beklentiler:

Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilecek toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla mevcut uygulamanın daha da iyileştirilmesine yönelik adımların ele alınması planlanıyor. Uraloğlu, hem veri güvenliği hem de vatandaşların bilgilendirilmesi ve ödeme süreçlerinin netleştirilmesinin öncelikler arasında olduğunu ifade etti.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün katılacağı toplantıda, HGS sorgulama süreçleri, bildirim mekanizmaları ve hukuki süreçlerin uyumlu hale getirilmesine yönelik düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, OTOYOLLARDAKİ HGS GEÇİŞ BİLGİLERİNİN SORGULANMASINA İLİŞKİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDA BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU