Bütçe ve stratejik öncelikler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunduğu 2027 bütçe teklifiyle ulaştırma yatırımlarındaki ana hedefleri paylaştı. Bakanlık için önerilen 774,4 milyar lira tutarındaki yatırım teklifinde demiryolu yatırımlarına ağırlık verildiği, toplam yatırım paketinin yüzde 52'sinin demiryoluna, yüzde 37'sinin karayoluna ayrıldığı belirtildi.

Uraloğlu, 2003'ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımın 355 milyar dolar olduğunu, bunun yaklaşık 2 trilyon dolar üretim etkisi yarattığını ve yıllık ortalama 1,2 milyon kişiye istihdam sağladığını vurguladı. Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen 77 projenin ülkeye maliyetinin 51,8 milyar dolar olduğunu; bugün aynı projeleri gerçekleştirme maliyetinin 91,6 milyar dolar olacağına dikkat çekti.

hızlı tren ve demiryolu hedefleri:

Bakanlık, demiryolu ağını ve yüksek hızlı tren (YHT) hattını büyütmeyi merkez hedef olarak belirledi. Türkiye demiryolu ağının 14.272 kilometreye, hızlı tren ağının ise 2.604 kilometreye çıkarıldığı bilgisi verildi. Hızlı trenlerle geçen yıl 353 milyon yolcu ve 31 milyon ton yük taşındı; YHT'lerle 117 milyon yolcu seyahat etti.

Uraloğlu, ağ genişlemesiyle 2030 hedefinin 32 şehiri doğrudan hızlı trenle bağlamak olduğunu açıkladı. Devam eden projeler arasında Ankara-İzmir hattının tamamlanmasıyla iki şehir arası seyahat süresinin 3,5 saate ineceği; Mersin‑Gaziantep hattıyla iki şehir arası mesafenin 2 saat 15 dakikaye düşeceği ve Yerköy‑Kayseri hattı tamamlandığında Ankara‑Kayseri süresinin 1 saat 45 dakika olacağı yer aldı.

Ayrıca Çerkezköy‑Kapıkule, Delice‑Çorum, Karaman‑Ulukışla ve Aksaray‑Ulukışla‑Yenice gibi hatların bölgesel bağlantıları güçlendireceği; Ankara‑İstanbul hattının daha da kısaltılarak hedeflenen sürelerin yakalanacağı bildirildi.

karayolları, KÖİ ve gelir modeli:

Bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aşarak vaatlerin yerine getirildiği vurgulandı. Otoyol ağının 2028 hedefi 4.297 kilometre olarak belirtilirken, hizmetteki 3.848 kilometre otoyolun 2.282 kilometresinin kamu kaynaklarıyla, 1.566 kilometresinin ise KÖİ (kamu‑özel iş birliği) modeliyle inşa edildiği aktarıldı.

Bakanlık, KÖİ projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngördüklerini ve bunun karayolu yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geldiğini bildirdi. Bu yaklaşım, sektöre kendi gelirleriyle yeni yatırımlar yapma imkânı sağlayacak sürdürülebilir bir finansman modeli olarak sunuldu.

çevre ve lojistik koridor hedefleri:

Orta Koridor yatırımlarına önem verildiği, Türkiye kesiminde 47,8 milyar dolar yatırımla 102 milyar dolar üretim etkisi, yıllık ortalama 128 bin istihdam ve 10 yılda 20,5 milyon ton karbon emisyonu azaltımı hedeflendiği açıklandı. Kalkınma Yolu Projesi ile Kuzey‑Güney ekseninin güçlendirileceği, Türkiye içindeki yatırımların 78,5 milyar dolar boyutunda olduğu ve proje kapsamında on yılda ekonomiye 61,5 milyar dolar katkı beklendiği ifade edildi.

Havacılıkta COP31 çerçevesinde Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi ve karbon akreditasyon çalışmaları vurgulandı. Ulaştırma projelerinin karbon ayak izi hesaplanarak sürdürülebilirliğin artırılacağı; havacılıkta sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) uygulamalarıyla 2030'a kadar 3.250.000 ton emisyon azaltımı hedeflendiği bildirildi.

kent içi raylı sistemler, havalimanları ve haberleşme:

Bakanlık, kent içi raylı sistem ağında yapım ve planlama aşamasındakilerle birlikte uzunluğun 882 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen 274,2 kilometre banliyö hattı ve metro odaklı projelerle ek 178 kilometrelik kent içi raylı sistem hattı hizmete sunulduğunu açıkladı. Bu yatırımlar şehir içi ulaşımın omurgasını güçlendiriyor.

Havalimanı altyapısında Rize‑Artvin ve Ordu‑Giresun gibi projelerin yolcu verileri paylaşılırken Samsun Çarşamba'ya yeni terminal, Aydın'a yeni havaalanı, Bayburt‑Gümüşhane ve Yozgat ile birlikte ülke genelinde havalimanı sayısını 60a çıkarma hedefi belirtildi. Trabzon için deniz üzerinde yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı planlandığı ifade edildi.

Haberleşme altyapısında fiber ağ uzunluğu 720 bin kilometreye çıkarıldı, 5G abone sayısı 44,5 milyone ulaştı ve TÜRKSAT 7A uydusunun 2031'de hizmete alınacağı bilgisi paylaşıldı.

şeffaflık, denetim ve bütçe dağılımı:

Bakanlık 2025 bütçe gerçekleşmesinin yüzde 95'in üzerinde olduğunu, 2027 toplam bütçe teklifinin ise 2026'ya göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar lira olarak sunulduğunu bildirdi. Bu tutarın 281,8 milyar lirasi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, 514,7 milyar lirasi Karayolları Genel Müdürlüğüne, 70 milyar lirasi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, 1,46 milyar lirasi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ayrılmıştır.

Bakanlık, yatırımların her aşamasında etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön planda tutacaklarını; projelerin denetim ve kamu yararı odağında yürütüleceğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu: "Kamu-özel iş birliği projelerimizin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz"