Ülker 95,7 milyar TL ciroyla bölgesel güç ve yenilik vurgusu yaptı

Ülker'in dokuz aylık performansı:

Ülker Bisküvi, 2026 yılının ilk dokuz ayını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamayla 95,7 milyar TL ciroyla tamamladığını duyurdu. Şirketin raporu, üretim kapasitesi, ihracat ağı ve ürün yenilikleri ekseninde güçlü bir operasyonel duruşun sürdüğünü gösteriyor.

üretim ağı ve ihracat:

Şirket açıklamasına göre Ülker’in üretim ağı, Türkiye merkezli olmak üzere toplam 13 üretim tesisinden oluşuyor: "Türkiye’de 9, Suudi Arabistan’da 2, Mısır’da 1 ve Kazakistan’da 1 olmak üzere toplam 13 üretim tesisimiz bulunuyor. Türkiye’deki güçlü üretim altyapımızla iç pazara hizmet verirken, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz."

CEO Özgür Kölükfakı, açıklamada jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere rağmen güçlü operasyonel yapı ve çevik yönetimle sürecin etkin şekilde yönetildiğini vurguladı: "Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde, yılın dokuz ayını 95,7 milyar TL ciroyla tamamladık. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor, güçlü operasyonel yapımız ve çevik yönetim anlayışımızla süreçleri etkin şekilde yönetiyoruz. Farklı coğrafyalardaki faaliyetlerimiz dayanıklılığımızı artırıyor, dengeli ve sürdürülebilir büyümemizi destekliyor."

yeni ürünler ve ar-ge yatırımları:

Kölükfakı, AR-GE merkezleri ve teknolojik yatırımlarla ürün portföyünü genişlettiklerini belirtti ve dokuz ay içinde raflara çıkan yeni ürünleri sıraladı: "Dokuz ay boyunca yeni ürünleri tüketicilerimizle buluşturduk. Bunlar arasında Çikolatada Albeni Mozaik, Ülker Çikolata yüzde 90 Bitter, Marakeş Lezzeti, Dubaİstanbul Duo, Caramio Cup, bisküvi ve kekte Hanımeller Limon Soslu Kurabiye, Ülker Çizi Big Bang ailesi, Dankek Yaş Pasta çeşitlerini sayabilirim. Bütünsel iyilikte Go Ahead markamızı büyütüyoruz. Kuruyemiş ve meyve barların ardından Go Ahead Yer Fıstıklı ve Taco Aromalı protein cipsi lansmanını yaptık. Son olarak da Go Ahead Granola Bar ve High Protein çeşitleri raflarda yerini aldı."

Şirket, yenilikleri tüketicinin değişen beklentilerine yanıt verme ve marka portföyünü güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak konumlandırıyor.

sürdürülebilirlik ve kurumsal başarılar:

Ülker, israftan kaçınan bir şirket kültürü ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda projeler yürütüyor. Kölükfakı, "Buğdayda Onarıcı Tarım’ projemizle toprak sağlığını iyileştirmeyi, biyoçeşitliliği desteklemeyi ve su kaynaklarını koruyarak gıdanın geleceğine katkı sunmayı amaçlıyoruz" diyerek projenin toplum ayağından bahsetti. Proje, SKD Türkiye’nin düzenlediği COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri’nde "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Toplumsal uygulama örneği olarak Kırıkkale’de pilot okullarda hayata geçirilen "Yağmurdan Hasada" etkinliğiyle çocuklara yağmur suyunun depolanması ve damla sulama uygulamaları gösterildi.

Kurumsal performansın dışa dönük göstergeleri de dikkat çekiyor: Ülker, "Happy Place to Work 2026" kapsamında en yüksek başarı diliminde yer alarak üst üste beşinci kez "Excellent Place to Work" ödülünü aldı. Ayrıca Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin Baykuş Ödülleri’nde 3 ödül, Effie Türkiye’de ise 4 ödül kazandı.

Kapanışta Kölükfakı, şirketin geçmiş deneyimi ile yenilikçiliği birleştirerek geleceğe hazırlandığını belirtti: "82 yıllık deneyimimizi çeviklik ve yenilikçilikle birleştirerek geleceğe hazırlanıyoruz."

ÜLKER BİSKÜVİ, 2026 YILININ İLK DOKUZ AYINDA 95,7 MİLYAR TL CİROYA ULAŞTI.