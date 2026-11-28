kaza nasıl meydana geldi:

Olay, Bursa-Karacabey yolu üzerindeki Uluabat mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre fabrikadan çıkış yapan tır, trafik ışıklarında yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada Bursa istikametinden gelen ve kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam eden kamyon, hareket halindeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın büyümesini engelleyen en önemli unsur, tır sürücüsünün tehlikeyi son anda fark ederek yaptığı müdahale oldu; bu sayede daha ciddi bir trafik kazası ve olası yaralanmalar önlendi.

olay yerindeki müdahale ve inceleme:

Kazada, çevredeki vatandaşlar kısa sürede yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve karayolunun akışını kontrol altına aldı. Ekipler, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

kaza sonrası trafik ve uyarı:

Bu tür kırmızı ışık ihlallerinin yol açabileceği riskler, olayda son anda önlenen daha büyük bir facianın ciddiyetini gösterdi. Yetkililerin olayla ilgili incelemesi tamamlanana dek sürücü ve yolcuların dikkatli olması, trafik kurallarına uyması gerektiği vurgulandı.

BURSA-KARACABEY YOLU ÜZERİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN KAMYON, HAREKET HALİNDEKİ TIRA ÇARPTI. KAZADA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ.