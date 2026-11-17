Uluağaç'ta gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları:

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uluağaç köyünde kaçak kazı yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, bölgede izinsiz kazı yapıldığı tespit edilen şüphelilere müdahale edildi ve meydana getirilen arama-tarama faaliyeti sonucunda çok sayıda araç-gereç ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler:

Jandarma tarafından ele geçirilenler arasında 1 jeneratör, 2 elektrikli kırıcı, 1 spiral makinesi, 2 çekiç, 7 kırıcı ucu, 2 kazma, 1 manivela demiri, 2 kürek, 2 uzatma kablosu ve halat yer aldı. Ele geçirilen ekipman, kazı faaliyetlerinin profesyonel olarak yürütüldüğüne işaret etti.

Şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, bu tür operasyonların bölgedeki tarihî ve arkeolojik değerlerin korunmasına yönelik tedbirlerin bir parçası olduğunu vurguladı.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemelerin incelenmesi ve soruşturmanın ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki denetimlerin devam edeceği, izinsiz kazıların engellenmesine yönelik kararlı bir tutumun korunacağı belirtildi.

NİĞDE’NİN MERKEZE BAĞLI ULUAĞAÇ KÖYÜNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAK KAZI OPERASYONU DÜZENLENDİ.