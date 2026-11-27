Ulubey'de balkonda ölü bulunan kişi

Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, elektrik faturası yazmak için eve gelen ekipler balkonda hareketsiz yatan Nihat Atinkaya (72)'yı buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olay yeri incelemesi:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Atinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve gerekli tutanakları tuttu.

soruşturma ve adli süreç:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Atinkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; ölüm nedeninin netleşmesi otopsi sonuçlarına bağlı olacak.

ORDU’NUN ULUBEY İLÇESİNDE 72 YAŞINDAKİ NİHAT ATİNKAYA, EVİNİN BALKONUNDA ÖLÜ BULUNDU.