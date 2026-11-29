Uludağ'da kar yağışı başladı

Bursa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte zirvede sıcaklıklar belirgin şekilde düştü ve beyaz örtü kısa sürede yer yer oluştu.

Hava ve sıcaklık tahminleri:

Meteorolojik veriler, bugün öğle saatlerinde zirvede sıcaklığın 2 derece civarında seyrettiğini; akşam saatlerinde ise -2 derece'ye gerilemesinin beklendiğini gösteriyor. Uzmanların tahminlerine göre, 1 Aralık Salı günü sıcaklıkların -8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor ve kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Uyarılar ve olası etkiler:

Bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle yüksek kesimlerde yürüyüş, kayak ve kara erişim sağlayan yollar için tedbirli olunması, araçlarda zincir veya kış lastiği bulundurulması öneriliyor. Turizm işletmeleri ve tesislerin de hava koşullarına göre hazırlıklı olması önem taşıyor.

Uludağ'daki ilk karla birlikte kış sezonunun işleticiler ve ziyaretçiler açısından hareketleneceği öngörülürken, güvenlik ve ulaşım önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

BURSA'NIN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI. HAVA SICAKLIĞININ SIFIR DERECE CİVARINA KADAR DÜŞTÜĞÜ ZİRVEDE, KAR YAĞIŞININ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR.