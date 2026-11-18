Uludağ'da Kilimli Göl'de mahsur kalan iki genç kurtarıldı

Olay, Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi sınırlarında bulunan Uludağ Göller Bölgesi Kilimli Göl mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Kamp yapmak için bölgeye giden 18 yaşındaki Haluk Y. A. ile 17 yaşındaki Mert D. S., arazide bir süre sonra mahsur kaldı.

Arama kurtarma çalışması:

Gençlerin yardım çağrısı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler arasında AFAD arama kurtarma birimleri, jandarma ve UMKE yer aldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışması başlattı ve kısa sürede mahsur kalanlara ulaştı.

Tahliye ve sağlık durumu:

Kurtarılan gençler Alaçam mevkiinde güvenli bölgeye tahliye edildi. Yapılan ilk sağlık kontrollerinde her iki vatandaşın da durumunun iyi olduğu tespit edildi ve gençlerin aileleriyle buluşması sağlandı.

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde olay sağ salim sonuçlandı.

BURSA'DA KAMP YAPMAK İÇİN ULUDAĞ GÖLLER BÖLGESİ'NE GİDEN 2 ARKADAŞ, KİLİMLİ GÖL MEVKİİNDE MAHSUR KALDI. ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GENÇLERE ULAŞAN EKİPLER, İKİ VATANDAŞI DA SAĞ SALİM KURTARDI.