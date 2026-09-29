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Uludere'de öğrencilere kuduz farkındalığı: hayvan temasında güvenli davranışlar öğretildi

Uludere İlçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlükleri, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü'nde Ortasu Ortaokulu öğrencilerine kuduz, bulaşma yolları ve korunma bilgisi verdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uludere'de öğrencilere kuduz farkındalığı: hayvan temasında güvenli davranışlar öğretildi

Uludere'de bilgilendirme çalışması:

28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında, Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim, Ortasu Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Programa katılan öğrencilere kuduz hastalığı hakkında temel bilgiler verildi; hastalığın bulaş yolları ve korunma yöntemleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Eğitim sırasında hayvanlarla temas esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu ve özellikle hayvan teması sonrası yapılması gereken davranışlara ilişkin önemli uyarılar paylaşıldı.

Farkındalık ve sonraki adımlar:

Yetkililer, çalışmanın amacının kuduz konusunda bilinç oluşturmak ve öğrencilere doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak olduğunu belirtti. Eğitim çalışmalarının sürdürüleceği ifade edilerek benzer bilgilendirmelerin devam edeceği vurgulandı.

ŞIRNAK&#039;IN ULUDERE İLÇESİNDE, 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ KAPSAMINDA ORTASU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE...

ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİNDE, 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ KAPSAMINDA ORTASU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUDUZ HASTALIĞI, BULAŞ YOLLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ ANLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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