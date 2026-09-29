Uludere'de öğrencilere kuduz farkındalığı: hayvan temasında güvenli davranışlar öğretildi

Uludere'de bilgilendirme çalışması:

28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında, Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim, Ortasu Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Programa katılan öğrencilere kuduz hastalığı hakkında temel bilgiler verildi; hastalığın bulaş yolları ve korunma yöntemleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Eğitim sırasında hayvanlarla temas esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu ve özellikle hayvan teması sonrası yapılması gereken davranışlara ilişkin önemli uyarılar paylaşıldı.

Farkındalık ve sonraki adımlar:

Yetkililer, çalışmanın amacının kuduz konusunda bilinç oluşturmak ve öğrencilere doğru davranış alışkanlıkları kazandırmak olduğunu belirtti. Eğitim çalışmalarının sürdürüleceği ifade edilerek benzer bilgilendirmelerin devam edeceği vurgulandı.

ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİNDE, 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ KAPSAMINDA ORTASU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUDUZ HASTALIĞI, BULAŞ YOLLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ ANLATILDI.