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Ulukışla'da d-750'de tır çarpışması: iki sürücü yaşamını yitirdi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde D-750'deki çarpışmada iki tırın dorselerinde yangın çıktı; kaza sonucu sürücüler H.Ö.C. ile C.D. hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ulukışla'da d-750'de tır çarpışması: iki sürücü yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 18.50 sıralarında D-750 kara yolunun Çiftehan köyü Saklıbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulukışla'dan Pozantı yönüne seyreden H.Ö.C. (24) idaresindeki 42 KJ 736 plakalı çekici ile karşı yönden gelen C.D. (42) yönetimindeki 31 ACT 306 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır dorselerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı; kazada sürücüler H.Ö.C. ile C.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerince dorsede çıkan yangın söndürülürken, sağlık ekipleri olay yerinde gerekli tespitleri yaptı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

NİĞDE&#039;NİN ULUKIŞLA İLÇESİNDE İKİ TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ...

NİĞDE'NİN ULUKIŞLA İLÇESİNDE İKİ TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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