Ulukışla'da d-750'de tır çarpışması: iki sürücü yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 18.50 sıralarında D-750 kara yolunun Çiftehan köyü Saklıbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulukışla'dan Pozantı yönüne seyreden H.Ö.C. (24) idaresindeki 42 KJ 736 plakalı çekici ile karşı yönden gelen C.D. (42) yönetimindeki 31 ACT 306 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır dorselerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı; kazada sürücüler H.Ö.C. ile C.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerince dorsede çıkan yangın söndürülürken, sağlık ekipleri olay yerinde gerekli tespitleri yaptı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

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