Yunusemre'de projeler ve hizmetler yerinde tanıtıldı

Yunusemre Belediyesi, Pi Gençlik Derneği temsilcileri ve 5 farklı ülkeden gelen gönüllüleri ağırladı. Program, Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda Yunus Emre Kültür Parkı'ndaki idari binada gerçekleştirildi. Buluşmada Dernek Başkanı Seda Şahin, Dernek Koordinatörü Demirkan Demir ile konuklar yer aldı; belediye tarafında ise Dış İlişkiler Müdürvekili Ahmet Sarıgül ve ekibi bilgilendirme yaptı.

Görüş alışverişi ve proje tanıtımları:

Program boyunca Avrupa Birliği projeleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetler detaylandırıldı; katılımcılara kültür, eğitim ve sosyal hizmet alanlarındaki uygulamalar anlatıldı ve pratik örnekler paylaşıldı.

Saha gezisi ve çevre odaklı uygulamalar:

Konuklar, belediyenin farklı alanlardaki hizmetlerini yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaret rotasında Yunus Emre Kültür Parkı, Bilim Yunusemre ve Alzheimer Yaşam Merkezi yer aldı; yetkililer her merkezde yürütülen çalışmaları anlattı. Gönüllüler ayrıca Diyalizden Filize Su Geri Kazanım Projesi'nin açılış törenine katılarak projenin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarına sağladığı katkıyı yerinde inceledi.

Belediye yetkilileri, uluslararası konuklarla gerçekleştirilen bu toplantı ve saha gezisinin hem yerel projelerin görünürlüğünü artırdığını hem de Avrupa Birliği iş birlikleri çerçevesinde deneyim paylaşımını güçlendirdiğini vurguladı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, Pİ GENÇLİK DERNEĞİ TEMSİLCİLERİ VE 5 FARKLI ÜLKEDEN GELEN GÖNÜLLÜLERİ AĞIRLAYARAK AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNİ VE BELEDİYENİN HİZMETLERİNİ TANITTI, ŞEHRİ GEZDİRDİ.