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Uluslararası operasyonla çökertilen FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesi

Türkiye ve Fransa ortak operasyonuyla FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi; 14 kişi gözaltına alındı, para ve altın ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uluslararası operasyonla çökertilen FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesi

Operasyonun kapsamı:

Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yapan, merkezi Atina'da bulunan şebeke, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla tespit edildi. Fransa makamlarıyla koordineli yürütülen soruşturma kapsamında şebekenin Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Operasyonun icrası ve ele geçirilenler:

Uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda bugün İstanbul dahil üç ilde ve Fransa'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Her iki ülkede yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen mallara yönelik işlemlerde 6,4 kilogram altın, 162 bin Euro, 81 bin dolar ve 386 bin Türk Lirası para ele geçirildi.

FETÖ bağlantısı ve örgütün işleyişi:

İncelemede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da şebeke içinde yer aldığı ve örgütün sahte belgelerle yüzlerce kişiyi AB ülkelerine sevk ettiği tespit edildi. Şüphelilerin sevk ve lojistik organizasyonlarında aktif rol aldıkları, ayrıca suç gelirlerinin toplanması ve aktarılmasında görev üstlendikleri bildirildi.

Uluslararası iş birliği ve soruşturmanın seyri:

Operasyona öncesinde Fransa Büyükelçiliğinde "İrtibat Görevlisi" olan yetkiliyi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih'teki Vatan Caddesi yerleşkesinde ağırladı. Yıldız, "Operasyon, sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi" diyerek iş birliğinin vurgulandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

FETÖ bağlantılı göçmen kaçaklığı şebekesi Türkiye ve Fransa’da gerçekleştilen operasyonla...

FETÖ bağlantılı göçmen kaçaklığı şebekesi Türkiye ve Fransa’da gerçekleştilen operasyonla çökertildi: 14 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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