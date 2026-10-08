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Uluslararası sularda arama: Rusya ve Ukrayna ile iletişim kuruldu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kayıp madenci İlker Mızrap’ın uluslararası sularda aranması için Rusya ve Ukrayna’ya bilgi verildiğini; hava, deniz ve siber destekle çalışmaların sürdüğünü söyledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uluslararası sularda arama: Rusya ve Ukrayna ile iletişim kuruldu

Arama çalışmaları ve uluslararası iş birliği

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, teknesiyle balık avına çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan maden işçisi İlker Mızrap için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında uluslararası koordinasyon sağlandığını açıkladı. Vali Arslan, kaybolma olayıyla ilgili olarak Rusya ve Ukrayna sahil güvenlik birimlerine bilgi verildiğini ve paylaşımın teyit edileceğini belirtti.

harekatın kapsamı ve kullanılan araçlar:

Vali Arslan, 6 Ekim tarihinde saat 19.55 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve emniyetin de dahil olduğu geniş bir ekip ile arama çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Bölgede helikopter, dron, sahil botları ve kara ekipleriyle sürdürülmekte olan aramalara Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından dron desteği de sağlandığı belirtildi. Ayrıca, açık denizde sondaj ve taşımacılık yapan uluslararası gemi ve platformlara da bilgi ulaştırıldı.

siber takip ve kriminal inceleme:

Vali Arslan, son baz istasyonu sinyallerinin nokta tespiti için Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan destek talep edildiğini söyledi. Bölgeden elde edilen ve teknenin batma anını gösterdiği iddia edilen görüntüler ise kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi; Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı da incelemeye dahil edildi. Görüntüler üzerindeki çalışmanın, teknenin İlker Mızrap'a ait olup olmadığını netleştirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

Vali Arslan, aileyle yapılan görüşmeler sonrası hem nokta tespiti hem de uluslararası bildirimlerin tekrar gözden geçirildiğini belirterek, temennilerinin Mızrap’a sağ salim ulaşmak olduğunu ifade etti. Aile yakınları ise çalışmaların daha da yoğunlaştırılması yönünde destek talebinde bulundu.

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, TEKNESİ İLE BALIK AVLAMAK İÇİN AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN İLKER...

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, TEKNESİ İLE BALIK AVLAMAK İÇİN AÇILDIĞI DENİZDE KAYBOLAN İLKER MIZRAP'IN AİLESİNİ ZİYARET EDEREK, ARAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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