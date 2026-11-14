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Ulus’ta dayanışma günü: 7 saatte 70 ünite kan bağışı

Ulus'ta Hasandede İlköğretim Okulu bahçesindeki Kızılay kampanyasında 7 saatte 70 ünite kan bağışı toplandı; öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ulus’ta dayanışma günü: 7 saatte 70 ünite kan bağışı

kampanyanın yapıldığı yer ve organizasyon:

Bartın’ın Ulus ilçesi Hasandede İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen kan bağış kampanyası, Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi ekibinin koordinasyonuyla yürütüldü ve okuldaki gün boyu açık stantlarda bağış kabul edildi.

katılım ve sonuçlar:

Öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı organizasyonda ekipler yaklaşık 7 saat çalıştı. Yapılan tarama ve bağışlar sonucunda toplam 70 ünite kan elde edildi. Kampanyaya katılanlara çeşitli yiyecek ve içecek ikramı yapılarak katılım teşvik edildi.

açıklama ve gelecek planları:

Bartın Kızılay Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, kan bağışının önemine vurgu yaparak kampanyaya destek veren tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Yalçın, belirli günlerde Bartın’ın farklı bölgelerinde kan bağışı etkinliklerinin devam edeceğini bildirdi.

TÜRK KIZILAYI KARABÜK ŞUBESİ YETKİLİLERİ, ULUS İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KAN BAĞIŞI ÇALIŞMASINDA...

TÜRK KIZILAYI KARABÜK ŞUBESİ YETKİLİLERİ, ULUS İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KAN BAĞIŞI ÇALIŞMASINDA 7 SAAT İÇERİSİNDE 70 ÜNİTE KAN BAĞIŞINA ULAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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