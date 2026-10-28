Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren çarpışması: 68 ölü

İspanya'da Madrid–Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesinin Toledo iline bağlı Urda Belediyesi yakınlarında çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 68 oldu. Bölge yetkilileri, kazada 77 kişinin hastanede tedavi edildiğini, Sağlık Bakanı Mónica García'nın ise 15 kişinin ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Kaza ve yaralılar:

Kazanın yerel saatle 08.54'te gerçekleştiği; Renfe treninde 397 yolcu bulunduğu ve bu trenin arkasından geldiği belirtilen Iryo trenine çarptığı açıklandı. Iryo treninde 147 kişi olduğu, bu yolcular arasında bir bebeğin de bulunduğu kaydedildi. Çarpışma sonrası Iryo treninin bazı vagonlarının şarampole yuvarlandığı bildirildi.

Siyasi tepki ve soruşturma:

Başbakan Pedro Sánchez olay yerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti ve ülke genelinde üç günlük resmi ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Sánchez, hayatını kaybedenlerin aileleriyle "tam dayanışma" içinde olduklarını belirterek, yaşananın ülke için büyük bir acı olduğunu vurguladı. Ayrıca yetkililerin kazanın nedenini araştırdığını ve herhangi bir kusur tespit edilmesi halinde "hesap sorulacağını" ifade etti.

Sánchez, demiryolu ağında emniyetin artırılması gerektiğini belirterek, bu konunun Bağımsız Demiryolu Kazaları İnceleme Komisyonu ile işletmeciler tarafından soruşturulacağını söyledi. İspanya'da aynı yıl içinde yüksek hızlı trenlerle ilgili iki ciddi kaza yaşandığına dikkat çekildi; 18 Ocak'ta Córdoba eyaletindeki Adamuz yakınlarında iki trenin raydan çıkması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetmiş ve 170 kişi yaralanmıştı.

İSPANYA'DA MADRİD-ENDÜLÜS SEFERİNİ YAPAN İKİ YÜKSEK HIZLI TRENİN KARIŞTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 68'E YÜKSELİRKEN, ÜLKEDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ.