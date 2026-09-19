Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Ulus'un tarihi dokusunda Fuat Oktay ile esnaf ve vatandaş buluşması

Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ulus'ta Cuma namazı kıldı; Aslanhane Camii, Ankara Kalesi ve Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki esnafla bir araya geldi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ulus'un tarihi dokusunda Fuat Oktay ile esnaf ve vatandaş buluşması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Ankara'nın tarihi semti Ulus'ta vatandaş ve esnafla buluştu. Gün boyu süren ziyaretlerde Oktay, hem ibadet hem de yerel hayatın nabzını tutan sohbetlere katıldı.

program ve katılımcılar:

Ziyarette Oktay'a AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Meftun Kaya, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Bayram ve Altındağ İlçe Teşkilatı yöneticileri eşlik etti. Görüşmeler, Ulus'un merkezindeki tarihi mekânların çevresinde şekillendi ve yerel beklenti ile talepler dinlendi.

aslanhane camii ziyareti ve türbe incelemesi:

Oktay, program çerçevesinde Altındağ'da yer alan ve 13. yüzyıldan günümüze ulaşan Aslanhane Camiinde Cuma namazına katıldı. Caminin ardından cemaatle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında caminin yanındaki Ahi Şerafeddin Türbesini de ziyaret eden Oktay, burada dua edip cami hocasından ve yerel halktan türbenin durumu hakkında bilgi aldı. Ziyareti değerlendiren Oktay, kadim mabette cemaatle aynı safta olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

tarihi sokaklarda esnaf ve nostaljik buluşma:

Cuma namazının ardından Oktay, Ankara Kalesi ve Çıkrıkçılar Yokuşu çevresindeki tarihi sokaklarda esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretlerde Ahilik geleneğinin; alın teri, helal kazanç, dayanışma ve komşuluk hukukunu esas alan ruhunun bölgedeki yaşantıda korunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve esnafa bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Programın son bölümünde Oktay, kale çevresindeki müzik ve Yeşilçam temalı bir kafede vatandaşlarla oturup çay içti. Gramofon ve taş plakların çaldığı mekânda Türk Sanat Müziği eserlerine eşlik eden Oktay, işletmeciden mekânın konsepti ve şehrin kültürel hafızasına katkısı hakkında bilgi aldı. Ev sahipliğinden dolayı işletmecilere teşekkür eden Oktay, mekanların geçmişin değerlerini yaşatmasının önemine vurgu yaparak Ulus'tan ayrıldı.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ FUAT OKTAY, ULUS’TA VATANDAŞ VE...

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ FUAT OKTAY, ULUS’TA VATANDAŞ VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Defne'de 11 kilometrelik grup yolunda kapsamlı asfalt çalışması başladı
images

Vecihi Hürkuş'un mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu
images

Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı
images

Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı