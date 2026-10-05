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Ümit milliler son antrenmanını tamamladı: Macaristan maçı öncesi prova

Ümit Milli Takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Macaristan ile oynanacak maçın son çalışmasını tamamladı; play-off rakibi 9 Ekim'de belli olacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ümit milliler son antrenmanını tamamladı: Macaristan maçı öncesi prova

Hazırlık antrenmanının detayları:

Ümit Milli Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu son maçı öncesi antrenman programını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri bünyesindeki çalışmalarla tamamladı. Takım, organizasyon kapsamında yapılan son idmanda sahaya hazırlık amaçlı aktivasyon çalışmaları ile başladı.

Saha içi uygulamalar:

Günün ilk bölümünde Ebubekir Uçar Spor Salonunda yürütülen aktivasyon seansının ardından ekip, Türk Hava Yolları Antrenman Sahasına geçerek ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonlarına ağırlık verildi ve takım bu uygulamalarla maça hazır hale getirildi.

Maç ve play-off takvimi:

Milliler, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 20.00'de Macaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarının bitimine bir maç kala play-off aşamasını garantiledi; play-offtaki rakipler, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde 9 Ekim Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Play-off maçları ise 13-17 Kasım tarihlerinde oynanacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIMI, YARIN İSTANBUL&#039;DA MACARİSTAN İLE OYNAYACAĞI 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI...

ÜMİT MİLLİ TAKIMI, YARIN İSTANBUL'DA MACARİSTAN İLE OYNAYACAĞI 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEME GRUBU SON MAÇININ HAZIRLIKLARINI TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ'NDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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