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Ümit Özdağ Kocaeli'de tehdit davasında hakim karşısına çıktı

Ümit Özdağ, Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Şevki Yılmaz'a yönelik paylaşımı nedeniyle 'tehdit' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ümit Özdağ Kocaeli'de tehdit davasında hakim karşısına çıktı

duruşma salonundan öne çıkanlar:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, eski milletvekili Şevki Yılmaz tarafından yöneltilen "tehdit" suçlaması kapsamında hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz yargılanan Özdağ ile avukatları hazır bulundu; Şevki Yılmaz ve avukatları salonda yer almadı.

olayın gelişimi:

Davaya konu olan olay, 19 Şubat 2024 tarihli bir nikâh merasiminde başladı. Eski Rize milletvekili Şevki Yılmaz, törende yaptığı konuşmada "Osmanlıyı süren soysuzları lanetle anıyorum" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Yılmaz hakkında bir paylaşımda bulundu ve tartışma kamuoyuna yansıdı.

Özdağ'ın paylaşımında, Yılmaz'ın sözlerini Atatürk ve TBMM'ye yönelik hakaret olarak nitelendirdiği ve paylaşımında "Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız, sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm" gibi ifadeler yer aldı. Bu paylaşım üzerine Şevki Yılmaz, Özdağ hakkında "tehdit" suçlamasıyla şikayette bulundu.

savunma ve mahkeme süreci:

Duruşmada savunma yapan Ümit Özdağ, üzerine atılı suçlamayı reddetti. Özdağ, kendisini siyaset bilimi profesörü olarak tanımlayarak, kullandığı ifadenin akademik bir çerçevede, olayları evrak ve belgelerle izah etmek amacıyla sarf edildiğini ve hiçbir tehdide yönelik kast taşımadığını belirtti. Bu gerekçeyle beraat talep etti.

Mahkeme sürecinde tarafların hazır bulunma durumu ve yapılan savunmalar değerlendirildi. Hakim, ek değerlendirme için duruşmayı 4 Kasım tarihine erteledi.

Davada ilerleyen oturumlarda iddia ve savunmaların ayrıntılı biçimde tartışılması ve delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KOCAELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE (ARŞİV)

ÜMİT ÖZDAĞ KOCAELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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