Ümit veren oyun: Ümraniyespor ile Sarıyer 1-1 berabere

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Ümraniyespor, kendi sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma Ümraniye statünde oynandı ve hakem triosu Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi ile Onur Gülter'den oluştu.

maçtan önemli anlar:

Ümraniyespor, maçın ilk yarısında etkili ataklarla sonuç aldı ve Oğuz Yıldırım (dk. 23) ile öne geçti. İkinci yarıda Sarıyer skora denge getirdi; Efecan Karaca (dk. 73) takımına beraberliği kazandırdı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ayrıca Tomislav Glumac (Ümraniyespor) ve Erdi Dikmen (Sarıyer) sarı kart gördü.

kadrolar ve teknik direktörler:

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Andrej Djokanovic, Tomislav Glumac, Mustafa Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Ali Yaşar dk. 61), Serkan Göksu (Kerem Şen dk. 78), Berat Yılmaz (Atalay Babacan dk. 46), Cebio Soukou, Santeri Hostikka, Alex Blanco (Fode Koita dk. 78). Yedekler: Özgün Köklü, Burak Öksüz, Oğuzhan Aydoğan, Melih Bostan, Toheeb Kosoko, Tunahan Taşçı. Teknik Direktör: Tayfun Albayrak.

Sarıyer: Ibrahim Sehic, Eşref Korkmazoğlu, Işık Kaan Arslan (Erdi Dikmen dk. 46), Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 61), Marcos Silva, Efecan Karaca, Tunahan Ergül (Joseph Attamah dk. 78), Furkan Gedik (Doğan Can Davas dk. 61), Batuhan Kör (Mamadou Thiam dk. 62). Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Yağız Fikri Şen, Üzeyir Ergün, Andre Poko, Emeka Friday Eze. Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 9. HAFTASINDA ÜMRANİYESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SARIYER İLE 1-1 BERABERE KALDI.