Ümran Beba liderliğinde ETİ Amerika yolculuğunu büyütüyor

Ümran Beba ETİ Global'de amerika başkanı olarak göreve başladı:

ETİ, uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetimini güçlendirmeye devam ediyor. Ümran Beba, 6 Ekim 2026 itibarıyla ETİ Global İcra Kurulunda Amerika Başkanı olarak göreve başladı. Beba, doğrudan ETİ Global CEO'su Ercan Öz'e bağlı çalışacak ve şirketin Amerika'daki faaliyetlerine liderlik edecek.

görev tanımı ve öncelikler:

Beba'nın sorumlulukları arasında bölgedeki büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesi, organizasyonun güçlendirilmesi, ETİ bünyesine katılan TRUBAR'ın gelişiminin desteklenmesi ve yeni fırsatların değerlendirilmesi yer alıyor. Atama, ETİ'nin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirme hedefiyle doğrudan ilişkilendirildi.

uzun kariyer ve liderlik deneyimi:

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Beba, yaklaşık 40 yıllık kariyeri boyunca hızlı tüketim ürünleri sektöründe Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik bölgelerinde üst düzey liderlik görevleri üstlendi. Kariyerine Colgate-Palmolive'de başlayan Beba, PepsiCo'da 25 yıl süreyle dört ayrı ülkede bölgesel başkanlık, genel müdürlük ve küresel liderlik pozisyonlarında görev aldı.

PepsiCo'da AMENA İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO) ve Global Çeşitlilik Başkanı (CDO) olarak küresel organizasyonlara katkı sağlayan Beba, son olarak liderlik danışmanlığı alanında faaliyet gösteren August Leadership'ta Partner olarak görev yapıyordu. Kariyeri boyunca yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık rolleriyle kurum kültürü ve organizasyonel dönüşüm alanlarında çalışmalarıyla öne çıktı.

ETİ, bu atamayla Amerika pazarında hız kazanmayı ve bölgesel organizasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor; Ümran Beba'nın deneyimi, şirketin uluslararası stratejilerinin uygulanmasında merkezi bir rol oynayacak.

ÜMRAN BEBA