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Ümraniye’de cadde üzerindeki iş yerine uzun namlulu saldırı; zanlılar kaçtı

Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde akşam 20.30 civarında motosikletli iki kişi iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı; yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ümraniye’de cadde üzerindeki iş yerine uzun namlulu saldırı; zanlılar kaçtı

Ümraniye’de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açıldı

Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda ölüm ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Cadde üzerindeki iş yerine, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki kişi tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldığı öğrenildi. Saldırganlar, olayın ardından bulunduğu yerden kaçtı.

Güvenlik ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve delil toplama ile görgü tanıkları beyanlarının alınmasının öncelikli olduğunu ifade etti.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililer ek bilgi paylaşana dek konuyla ilgili değerlendirmeler ve operasyonel çalışmalar devam edecek.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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