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Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Yukarı Dudullu'da sabah 05.45'te İSTAÇ atık kamyonu ile servis minibüsünün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, trafik lambası devrildi ve yol kapandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 07:58

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 08:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Ümraniye'de servis minibüsü ve İSTAÇ kamyonu çarpıştı

Yukarı Dudullu Mahallesi'nde sabah saat 05.45'te Necip Fazıl Bulvarı ile Nato Yolu Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, bir servis minibüsü ile İSTAÇ'a ait atık kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol üzerindeki trafik lambası devrildi ve bölge kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Nato Yolu Caddesi yönünden gelen, sürücülüğünü M.D.'nin yaptığı 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü ile Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyir halinde olan, sürücülüğünü K.D.'nin üstlendiği 34 GED 220 plakalı İSTAÇ atık kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.

Müdahale, kurtarma ve trafik düzeni:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın etkisiyle devrilen trafik lambası nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'nın Çekmeköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÜMRANİYE&#039;DE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE İSTAÇ KAMYONU ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ÜMRANİYE'DE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE İSTAÇ KAMYONU ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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