Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Ümraniye'de servis minibüsü ve İSTAÇ kamyonu çarpıştı

Yukarı Dudullu Mahallesi'nde sabah saat 05.45'te Necip Fazıl Bulvarı ile Nato Yolu Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, bir servis minibüsü ile İSTAÇ'a ait atık kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol üzerindeki trafik lambası devrildi ve bölge kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Nato Yolu Caddesi yönünden gelen, sürücülüğünü M.D.'nin yaptığı 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü ile Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyir halinde olan, sürücülüğünü K.D.'nin üstlendiği 34 GED 220 plakalı İSTAÇ atık kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs şoförü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.

Müdahale, kurtarma ve trafik düzeni:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın etkisiyle devrilen trafik lambası nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'nın Çekmeköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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