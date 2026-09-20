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Ümraniye'de geleneksel okçuluk putası gençleri ve paralimpikleri buluşturdu

Ümraniye'de düzenlenen 10. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması'na 14 ilden 54 kulüp ve yaklaşık 650 sporcu 13 farklı kategoride katıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ümraniye'de geleneksel okçuluk putası gençleri ve paralimpikleri buluşturdu

10. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması ümraniye'de gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, Trabzon Millet Bahçesi Yavuz Selim Tuncer Spor Tesislerinde yapıldı. Organizasyona Türkiye'nin 14 farklı ilinden gelen 54 kulüp ve yaklaşık 650 sporcu katıldı. Müsabakalar minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve paralimpik sporcuları kapsayan 13 farklı kategoride gerçekleştirildi.

yarışma sistemi ve kurallar:

Sporcular, geleneksel kıyafetlerle sahaya çıktı ve atışlarını 18 metre mesafeden yaptı. Karşılaşmalar, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu hakemleri tarafından yönetildi; atışın teknik kuralları ve puanlama federasyon standartlarına göre uygulandı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcuların performansları kategorilere göre belirlendi ve dereceye girenler ödüllendirildi.

belediyenin spor politikası ve ödül töreni:

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede spora verilen önemi vurgulayarak, "Ümraniye’de gençlerimizin her türlü sporu yapmasını istiyoruz. 34 farklı branşta spor imkanı sunuyoruz. Okçuluk konusu da kulübümüz ve belediyemiz bünyesinde çok iyi bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı direktifleri ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan destekleriyle okçuluk sporunun bugün 37 bin lisanslı sporcuya ulaştığını belirtti ve emeği geçen sporcular ile ailelerini tebrik etti.

Günün sonunda dereceye giren sporcuların madalya ve ödülleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Organizasyon, geleneksel spor kültürünün yaşatılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi açısından dikkat çekici bir etkinlik olarak tamamlandı.

ÜMRANİYE&#039;DE OKÇULUK ŞÖLENİ: 650 SPORCU PUTA YARIŞMASI&#039;NDA BULUŞTU

ÜMRANİYE'DE OKÇULUK ŞÖLENİ: 650 SPORCU PUTA YARIŞMASI'NDA BULUŞTU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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