Programın özeti:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan "İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarının yedincisi Ümraniye’de düzenlendi. Toplantıya muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve kanaat önderleri katılarak Ümraniye’nin mevcut sorunları, öncelikli talepleri ve ilçe için öngörülen projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Programda öne çıkan konu başlıkları arasında eğitim yatırımları, ulaşım projeleri, kentsel dönüşüm ve yerel hizmetlerin dağılımındaki adalet tartışmaları yer aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın değerlendirmeleri toplantının çerçevesini belirledi.

Özdemir'in değerlendirmeleri:

Abdullah Özdemir, İstanbul’da yapılan yatırımlarda merkezi hükümetin rolünü vurguladı ve hizmetlerin arkasında Recep Tayyip Erdoğan imzası bulunduğunu belirtti. Eğitim yatırımlarına değinen Özdemir, İstanbul’da 160 yeni okul inşasının sürdüğünü, Ümraniye’ye geçtiğimiz dönemde 14 okul kazandırıldığını ve planlama aşamasında 15 okul olduğunu aktardı.

Ulaşım yatırımlarına ilişkin konuşmasında Özdemir, 2004’te kentteki toplam metro uzunluğunun 44 kilometre olduğunu, 2019’dan bu yana Ulaştırma Bakanlığı tarafından hizmete sunulan metro uzunluğunun ise 85,2 kilometreye ulaştığını söyledi. Ayrıca yakın dönemde Çamlıca ve Ümraniye çevresine ilişkin yeni hat çalışmalarıyla ilgili adımların atıldığını belirtti.

Özdemir, büyükşehir hizmetlerindeki yetersizlikleri de eleştirerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini 1,5 trilyon lira (yaklaşık 30 milyar dolar) olarak hatırlattı ve bu büyük kaynağın ilçe bazında daha adil dağıtılmasına yönelik beklentiyi dile getirdi. Ümraniye bütçesi ile Büyükşehir bütçesi arasındaki orana dikkat çekerek hizmet adaleti çağrısında bulundu.

İsmet Yıldırım'ın saptamaları:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, program için teşekkür ederek ilçenin büyükşehirden yeterli payı alamadığını ifade etti. Yıldırım, Ümraniye’nin 1,5 trilyonluk bütçeden alması gereken payı örnekleyerek yeni yollar, tüneller, kavşaklar ve kentsel dönüşüm projelerinin ancak yeterli kaynakla gerçekleşebileceğini vurguladı.

Yerel yönetim tarafından tamamlanan projelerle Büyükşehir’den gelen hizmetler arasındaki farkı anlatan Yıldırım, bazı altyapı işlerinin uzadığını ve hizmet sürekliliğinde sorunlar yaşandığını söyledi. Mevcut sorunların çözümü için ilçe ve merkezi kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca, ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşüm alanlarında yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların önceliklendirilmesi, ilçe kaynaklarının verimli kullanımı ve vatandaş taleplerinin süreçlere dahil edilmesi konuları tartışıldı. Programa AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve il başkan yardımcıları da katıldı.

Katılımcılar, yerel sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken programın, Ümraniye’nin önceliklerinin hem yerel yönetim hem de merkezi düzeyde daha görünür kılınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

‘İstanbul'u Dinliyoruz' buluşmalarının yedinci durağı Ümraniye oldu