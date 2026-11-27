proje tanıtımı ve hedefleri

Ümraniye Belediyesi iştiraki ÜMTAŞ tarafından hayata geçirilen ATRIA projesinin tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Proje, konut, ticaret ve sosyal yaşamı bir arada toplayarak ilçeye yeni bir meydan ve buluşma noktası kazandırmayı amaçlıyor. Toplam 4 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilen ATRIA, 31 bin 250 metrekare toplam inşaat alanı ve 154 konut ile 33 ticari ünite içeriyor.

proje detayları:

ATRIA, insan odaklı şehircilik ve bütüncül kentsel dönüşüm anlayışıyla planlandı. Konut, ticaret ve kamusal alanların ilişkisini güçlendirecek şekilde tasarlanan proje, yerel ulaşım bağlantılarını dikkate alarak yeni bir meydan ve sosyal yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. ÜMTAŞ yetkilileri, projenin yalnızca bina üretmek değil, aynı zamanda mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini destekleyecek kamusal donatıları hayata geçirmek üzere kurgulandığını vurguladı.

kentsel dönüşüm ve toplumsal sorumluluk:

2008 yılında Ümraniye Belediyesi öncülüğünde kurulan ÜMTAŞ, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma hedefiyle sürdürüyor. Kurumun yöneticilerinden Elif İstenci lansmanda, kentsel dönüşümü yalnızca inşaat faaliyeti olarak görmediklerini belirterek kentsel dönüşümün bir toplumsal sorumluluk olduğunu ifade etti. İstenci, hak sahiplerini dönüşümün merkezinde konumlandırdıklarını, şeffaflık, erişilebilirlik ve güven üzerine kurulu bir süreç işletmenin önemine dikkat çekti ve hak sahiplerinin kaygılarını anlamanın kurumun önceliği olduğunu aktardı.

İstenci, Ümraniye Koru projesinde yerinde dönüşümle mahalle kültürünü korumaya çalıştıklarını; ATRIA'da ise konut, ticaret, sosyal yaşam ve güçlü ulaşım imkanlarını birleştiren bir yaklaşım sergilediklerini söyledi. ÜMTAŞ, ilçenin farklı lokasyonlarında benzer vizyonla yeni dönüşüm projeleri planladığını duyurdu.

başkanın değerlendirmesi:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım lansmanda ilçenin geçmişten bugüne dönüşümünü anlattı. Yıldırım, Ümraniye'nin eskiden küçük bir yerleşim olduğunu, bugün ise yaklaşık 750 bin nüfusa ve 200 bini aşkın haneye ulaştığını belirtti. İstanbul'un son 20-30 yılda megakente dönüşüm sürecine vurgu yapan Yıldırım, son 6-7 yıldaki yerel yönetim dönemlerine ilişkin eleştirilerini de paylaştı ve kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, deprem gerçeğine dikkat çekerek dönüşümün önemi üzerine şunları ifade etti: deprem bir gerçektir ve bu gerçek karşısında nasıl hazırlandığımızı değiştirebiliriz. Bu nedenle vatandaşların belediyeye başvurarak anlaşma zeminini oluşturması gerektiğini, aksi takdirde depremin yıkıcı olacağını vurguladı. Ayrıca geçmişte yaşanan büyük deprem felaketlerine atıfta bulunarak toplumsal dayanışmanın önemine işaret etti ve ÜMTAŞ'ı ATRIA örneği için tebrik etti.

Tanıtım lansmanı, ÜMTAŞ'ın kentsel dönüşümü yalnızca riskli yapıları yenileme süreci olarak görmekten öte, şehirlerin sosyal, ekonomik ve fiziksel kapasitelerini artırma fırsatı olarak değerlendiren yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. ATRIA projesi, Ümraniye'de yaşam kalitesini artırmayı, mahalle dokusunu gözetirken yeni kamusal alanlar sunmayı hedefleyen bir örnek olarak konumlandırılıyor.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM