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Ümraniye'de öğrenciler için paylaşım sofrası: ücretsiz akşam hizmeti

Ümraniye Belediyesi'nin Öğrenci Lokantası, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine hafta içi 18.00–20.00 arasında ücretsiz akşam yemeği sağlıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Ümraniye'de öğrenciler için paylaşım sofrası: ücretsiz akşam hizmeti

Ümraniye'de öğrenci lokantası faaliyetine devam ediyor:

Ümraniye Belediyesi tarafından 2021'de kurulan Öğrenci Lokantası, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine bu yıl da ücretsiz akşam yemeği sunuyor. Hafta içi her gün açık olan lokanta, gençlerin bütçesine doğrudan katkı sağlarken onlara sıcak ve samimi bir buluşma ortamı da sağlıyor.

hizmet saatleri ve koşulları:

Lokanta, Ümraniye Belediyesi binasında hizmet veriyor ve hafta içi 18.00-20.00 saatleri arasında akşam yemeği servisi yapılıyor. Yemekler hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor; amaç öğrencilerin düzenli ve dengeli beslenmesine destek olmaktır. Hizmetten yalnızca Ümraniye sınırları içinde, öğrenci yurtları dışında ikamet eden üniversite öğrencileri yararlanabiliyor ve yemek saatleri gençlerin sohbet ettiği bir buluşma noktasına dönüşüyor.

başvuru süreci ve belediye mesajı:

Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını Ümraniye Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler, kendilerine bildirilen tarihten itibaren Öğrenci Lokantası'ndan faydalanmaya başlıyor.

İsmet Yıldırım projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Ümraniye Belediyesi olarak onların yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Eğitim hayatları boyunca yaşadıkları şehirde kendilerini güvende hissetmeleri için çalışıyoruz. Bu lokanta sadece bir yemek hizmeti değil; aynı zamanda bir dayanışma örneğidir" dedi.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN 2021 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN ÖĞRENCİ LOKANTASI, İLÇEDE İKAMET EDEN...

ÜMRANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN 2021 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN ÖĞRENCİ LOKANTASI, İLÇEDE İKAMET EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BU YIL DA ÜCRETSİZ AKŞAM YEMEĞİYLE BULUŞTURUYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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