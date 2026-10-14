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Ümraniye'den Elazığ'a güneşle tasarruf ve hizmet modeli

Ümraniye Belediyesi, Elazığ Maden'de kuracağı 13.728 kWp kapasiteli güneş santraliyle yıllık 60 milyon lira tasarruf ve 10 bin ton CO2 azaltımı hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Ümraniye'den Elazığ'a güneşle tasarruf ve hizmet modeli

projenin kapsamı ve amaçları:

Ümraniye Belediyesi, Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında Elazığ’ın Maden ilçesi Camii Kebir mevkiinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapımına başladı. Tahsisli 170 dönümlük Hazine arazisinde kurulan tesisin 13.728 kWp kurulu güce sahip olması planlanıyor. Projenin temel hedefi, belediyenin 25 yıl boyunca elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayarak enerji maliyetlerini düşürmek ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak.

üretim kapasitesi ve çevresel etkiler:

Tesisin yıllık üretiminin yaklaşık 22-24 milyon kilovatsaat olması öngörülüyor. Bu üretim sayesinde yılda tahminen 10 bin ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Üretilen elektrik öncelikle Ümraniye Belediyesi’nin tüketimi için kullanılacak; ihtiyaç fazlası enerji ise ulusal şebekeye aktarılacak ve ülkenin enerji arzına katkı sunacak.

mali etkiler ve yatırım geri dönüşü:

Güncel elektrik birim fiyatları dikkate alındığında santralden sağlanacak tasarrufun yıllık ortalama 60 milyon lira olması bekleniyor. Bu kaynak, belediyenin yeni hizmet ve projelere aktarılmasıyla halk için ek yatırımlara olanak tanıyacak. Yatırımın maliyetini karşılamasının yaklaşık 5-6 yıl sürmesi öngörülüyor; geri kalan yıllarda üretilen temiz enerji belediye bütçesine katkısını sürdürecek ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı bütçe direncini artıracak.

Proje, enerjiden sağlanan tasarrufu yerel hizmetlere dönüştürmeyi ve kurumsal verimliliği artırmayı hedefleyerek diğer yerel yönetimler için de örnek teşkil ediyor. Elazığ’da üretilecek enerji, Ümraniye’de hizmete dönüşürken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefini destekleyecek.

ELAZIĞ&#039;IN MADEN İLÇESİ CAMİİ KEBİR MEVKİİNDE KURULACAK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN YAPIM...

ELAZIĞ'IN MADEN İLÇESİ CAMİİ KEBİR MEVKİİNDE KURULACAK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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