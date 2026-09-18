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Ümraniyespor son bölümde öne geçti: Bandırmaspor 0-1

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Ümraniyespor, 17 Eylül Stadı'nda Cebio Soukou'nun 88. dakikadaki golüyle Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ümraniyespor son bölümde öne geçti: Bandırmaspor 0-1

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Karşılaşma tek golle sonuçlandı; Ümraniyespor 1-0 galip geldi. Mücadelenin belirleyici anı, ikinci yarıda oyuna giren Cebio Soukou'nun 88. dakikada kaydettiği goldü. Soukou, 72. dakikada Melih Bostan'ın yerine oyuna dahil olmuş ve maça son bölümde damgasını vurmuş oldu.

Karşılaşma 17 Eylül Stadı'nda oynandı ve hakem triosunda Burak Kalamak, Yusuf Şimşek ve Oğuzhan Kocaçoban yer aldı. Bandırmaspor adına Lucas Lima maç içinde sarı kart gördü. Maç genelinde her iki ekip de skoru lehine çevirmek için yer yer dikkat çekici hamleler yaptı ancak üstünlüğü sağlayan taraf Ümraniyespor oldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 83), Oluwatsion Kehinde (Muhammet Harun Genç dk. 83), Kerem Dönertaş, Amidou Badji (Emirhan Ayhan dk.46), Burak Bekaroğlu, Remi Mulumba (Recep Yalın Dilek dk. 71). Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Gianni Bruno, Dame Bamba Seck, Enes Aydın, Hakan Bilgiç. Teknik direktör: Ertuğrul Arslan.

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Melih Bostan (Cebio Soukou dk. 72), Andrej Djokanovic, Alejandro Sanchez (Fode Koita dk. 90), Berat Yılmaz (Atalay Babacan dk. 72), Tomislav Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım (Toheeb Kosoko dk. 83), Muhammet Tunahan Taşçı (Santeri Hostikka dk.46), Yunus Emre Gedik. Yedekler: Özgün Ali Köklü, Mustafa Eser, Kerem Şen, Batuhan Çakır, Ali Yaşar. Teknik direktör: Levent Açıkgöz.

Maçın tek golünü atan Cebio Soukou (dk. 88) ve maç içindeki kartlamalar, günün belirgin notları olarak kayda geçti. Galibiyetle Ümraniyespor, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

TRENDYOL 1.LİG: BANDIRMASPOR:0 - ÜMRANİYESPOR:1

TRENDYOL 1.LİG: BANDIRMASPOR:0 - ÜMRANİYESPOR:1

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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