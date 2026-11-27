Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor 2-2 Manisa FK
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor, Ümraniye Şehir Stadı’nda Manisa FK ile karşılaştı. Maçın son anlarında gelen golle skor 2-2 olarak tescillendi.
maçtan dakikalar:
34. dakikada sağ taraftan Sylla’nın kale önüne ortasında topla buluşan Vargas meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Manisa FK’yı öne geçirdi. 0-1
42. dakikada Djokanovic’in savunma arkasına attığı topu alan Blanco’nun ceza sahası sağ çaprazdan vuruşu filelerle buluştu ancak VAR uyarısı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
55. dakikada Hostikka’nın sol taraftan taşıdığı topta savunmanın araya girmesiyle top Soukou’ya geldi. Soukou kafayla pasını penaltı noktasındaki Berata aktardı; Berat’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
57. dakikada Serkan Göksu, ceza yayı gerisindeki mücadelede Toure’ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan ihraç edildi. Bu pozisyon Ümraniyespor’u 10 kişi bıraktı.
73. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Benrahou’nun altıpasa ortasında iyi yükselen Sylla kafa vuruşuyla Manisa FK’yı tekrar üstünlüğe taşıdı. 1-2
90+1. dakikada ceza sahası sağ tarafında topu alan Soukou’nun arka direğe ortasında yükselen Glumac, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndererek Ümraniyespor’a beraberliği getirdi. 2-2
kadrolar ve hakemler:
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Arif Dilmeç
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu, Djokanovic, Hostikka (Kosoko dk. 79), Berat Yılmaz, Blanco (Tunahan Taşçı dk. 79), Soukou
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Melih Bostan, Kerem Şen, Atalay Babacan, Batuhan Çakır, Burak Öksüz, Abdulkadir Parmak, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Yurdakul, Herelle (Ada İbik dk. 82), Yasin Güreler, Yusuf Talum, Atakan Çankaya, Toure, Benrahou (Yunus Emre Dursun dk. 90+1), Anziani, Vargas (Osman Kahraman dk. 68), Sylla
Yedekler: Yüksel Egemen Yaylı, Osman Kaynak, Lemina, Yunus Emre Yüce, Emre Akboğa, Oğuzhan Yurtdaş, Bican Tibukoğlu
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
özet ve kartlar:
Goller: Vargas (dk. 34), Berat Yılmaz (dk. 55), Sylla (dk. 73), Glumac (dk. 90+1)
Kırmızı kart: Serkan Göksu (dk. 57) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Anziani, Ada İbik (Manisa FK)
TRENDYOL 1. LİG’İN 16. HAFTASINDA ÜMRANİYESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI MANİSA FK İLE 2-2 BERABERE KALDI.
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