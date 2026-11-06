Umre yolculuğu öncesi ihramla dua ederken yaşamını yitirdi

olayın özeti:

Konya Havalimanı'nda umreye gidecek yaklaşık 180 kişilik kafileyle birlikte bulunan emekli imam hatip Abdullah Özkan (68), ihram içinde yapılan dualar sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti. Kafileye dua ve telbiye ile salavatlar eşlik edildiği sırada Özkan üçüncü salavat sırasında sesini kesip öne doğru eğilerek yere yığıldı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Havalimanındaki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. Ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Özkan kurtarılamadı.

tanıkların anlatımı:

Yanında bulunan ve yaklaşık 15 yıldır birlikte çalıştığı şirketin Konya sorumlusu İsmail Gümüş, olayın kendilerini derinden sarstığını belirtti. Gümüş, Özkan'ın herhangi bir ön belirti göstermediğini, alınan haber üzerine sağlık ekiplerine başvurduklarını ve acı haberi hastanede aldıklarını aktardı.

Gümüş, arkadaşının sık sık arayıp 'Öylesine aradım. Ben seni seviyorum' dediğini anlattı ve Özkan'ın kelime-i tevhid ile salavatlar eşliğinde vefat etmesini 'imrenilecek bir ölüm' olarak nitelendirdi.

cenaze ve tepkiler:

Merkez Çarşı Camisi'nde cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Özkan'ın cenazesi dualar eşliğinde Beyşehir Mezarlığı'na defnedildi. Törene Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, meslektaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftü Enes Aktaş, Özkan'ı ilçeye ve topluma hizmet etmiş kıymetli bir din görevlisi olarak tanımlayıp ölümünü etkileyici bulduğunu; ölüm nedenine ilişkin henüz teknik bir bilgiye ulaşılmadığını ve kesinleşmemiş bir sağlık değerlendirmesi yapmanın doğru olmayacağını vurguladı.

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDEN UMRE YOLCULUĞUNA ÇIKMAK ÜZERE KONYA HAVALİMANI'NDA BULUNAN EMEKLİ İMAM HATİP VE İL MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR HAC VE UMRE TURİZMİ YAPAN FİRMANIN KONYA BEYŞEHİR SORUMLUSU ABDULLAH ÖZKAN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLARIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI.