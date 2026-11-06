Umreye giderken ihram içinde dua ederken yaşamını yitirdi

Olay anı ve ilk müdahale:

Konya’nın Beyşehir ilçesinden umreye gidecek yaklaşık 180 kişilik kafileyle birlikte Konya Havalimanına gelen emekli imam hatip ve turizm firması Beyşehir sorumlusu Abdullah Özkan (68), yolculuk öncesi havalimanında yapılan toplu duaya katıldı. İhramını giyen Özkan, umre kafilesine dua ettikten sonra kelime-i tevhid, telbiye ve salevat getirdiği sırada üçüncü salevat sırasında sesinin kestiği ve hafifçe öne eğilerek yere düştüğü belirtildi.

Havalimanındaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özkan’a kalp masajı uygulandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı; doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Tanıklık ve eşlik edenlerin anlatımı:

Olay anına tanıklık eden ve yaklaşık 15 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen turizm firmasının Konya sorumlusu İsmail Gümüş, Özkan’ın öncesinde herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediğini, aniden fenalaştığını belirtti. Gümüş, yaşananların kendilerini derinden sarstığını ifade etti.

İsmail Gümüş, dostu Özkan’ın kendisini sık sık aradığını ve 15-20 günde bir ‘‘Öylesine aradım. Ben seni seviyorum’’ dediğini anlatarak, arkadaşının kelime-i tevhid ve salevatla hayatını kaybetmesini ‘‘kıskanılacak bir ölüm’’ şeklinde değerlendirdi. Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş da Özkan’ın ilçeye ve topluma hizmet etmiş bir din görevlisi olduğunu belirterek, olayın etkileyici olduğunu ve teknik bir bilgi olmadan ölüm nedeni hakkında kesin hüküm verilemeyeceğini vurguladı. Aktaş, Özkan’ın vefatını ‘‘Çok güzel, imrenilecek bir ölüm’’ diye nitelendirdi.

Cenaze töreni ve veda:

Merhum Abdullah Özkan için Beyşehir’de cuma namazının ardından Merkez Çarşı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaz ve duaların ardından cenaze, dualarla birlikte Beyşehir Mezarlığında defnedildi. Törene Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, meslektaşları, din görevlileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yakın çevresi ve mesai arkadaşları, Özkan’ın dini vazifede bulunmuş, tanınmış ve topluma hizmet etmiş bir kişi olduğunu hatırlatarak, o anların hem teselli hem de derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti. Resmi makamlar tarafından ölüm nedeni ile ilgili teknik ve adli değerlendirmelerin sürdüğü, kesin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

İhram içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti