Umudun havuzu: Kızılay'ın kök hücre bağışçı sayısı 1,2 milyonu aştı

Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü TÜRKÖK projesi kapsamında kök hücre nakli bekleyen hastalara yönelik çalışmaları genişletti. Kurumun açıkladığı verilere göre aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1.251.677 seviyesini geçti. Bu büyüme, nakil ihtiyacı olan hastalar için uygun eşleşme şansını artırıyor.

TÜRKÖK'ün görevleri:

Proje; bağışçı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama, bağışçıların sağlık kontrolleri ile konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması gibi süreçleri kapsıyor. Ayrıca toplanan hücresel ürünlerin nakil merkezlerine hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması da Kızılay sorumluluğunda yürütülüyor. Kurum, bu kapsamlı lojistik ve tıbbi desteğin nakil sürecinin başarı oranını yükselttiğine dikkat çekiyor.

Bu yılın ilk 8 ayında sisteme dahil olan yeni bağışçı adayı sayısı 39.631 olarak bildirildi. Kayıtlı adayların yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar oluşturuyor.

Hastalar ve ihtiyaç duyulan durumlar:

Kök hücre nakli, halk arasında kemik iliği nakli olarak da adlandırılıyor ve lösemi, lenfoma, kemik iliği yetmezliği, bazı organ kanserleri, genetik anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ile genetik metabolik hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü anılan Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü vesilesiyle yaptığı değerlendirmede, bağışçı sayısındaki artışın hastaların uyumlu donörle eşleşme olasılığını yükselttiğini ve ailelerde umut yarattığını vurguladı. Yılmaz, bu dayanışmanın parçası olan bağışçı adaylarına teşekkür etti.

Nasıl bağışçı adayı olunur:

Kök hücre bağışçısı olmak isteyen sağlıklı 18-35 yaş arasındaki vatandaşlar, Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak TÜRKÖK Bilgilendirme ve Onay Formunu dolduruyor. Bağışçı adaylarından alınan üç tüp kan, gerekli testlere gönderildikten sonra sonuçlar TÜRKÖK Kemik İliği Bankası veri tabanına aktarılıyor ve kişi sisteme dahil ediliyor.

Veritabanında bir hasta ile uyumlu eşleşme tespit edilmesi halinde Kızılay, adaya ulaşarak detaylı testlerin yapılmasını sağlıyor. Bağışçının kabulü ve uygun bulunması halinde tedavi süreci başlıyor. Kök hücre bağışı ve süreçle ilgili ayrıntılı bilgi için kanver.org adresine başvurulabiliyor.

Sonuç olarak, Kızılay ve TÜRKÖK iş birliğiyle oluşturulan geniş bağışçı havuzu, nakil bekleyen hastaların umutlarını artırıyor; devam eden kayıt çalışmalarıyla uyumlu donör bulma olasılığı daha da güçleniyor.

TÜRK KIZILAY, TÜRKÖK PROJESİYLE KÖK HÜCRE NAKLİ BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLURKEN, BUGÜNE DEK 1 MİLYON 251 BİN 677 AKTİF KÖK HÜCRE BAĞIŞÇI ADAYINA ULAŞTI