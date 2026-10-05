Umurbey'de freni arızalanan tanker zincirleme çarpışmaya yol açtı

Çanakkale'nin Umurbey beldesinde saat 11.15 sıralarında meydana gelen kazada, freni arızalandığı ileri sürülen tankerin çok sayıda araca çarpması sonucu yaralananlar oldu.

Kaza anı ve etkilenen araçlar:

İddialara göre, sürücüsü belirtilen 23 FL 423 plakalı tanker freni patladı. Tankerin güzergâhında bulunan 07 TH 983, 10 TH 591, 17NH670 ve 34 PRB 483 plakalı otomobiller zincirleme şekilde karıştı. Olay sırasında araçlarda bulunan kişilerin yaralandığı bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından otomobillerdeki 4 yaralı ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay yerinde güvenlik ve soruşturma çalışmalarını yürüten polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇANAKKALE'DE FRENİ PATLAYAN TANKER 4 OTOMOBİLE ÇARPTI, 4 KİŞİ YARALANDI.