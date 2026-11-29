Umut Evleri'nde doğum günü coşkusu:

Adana'da Umut Evlerinde kalan özel bireyler için düzenlenen doğum günü etkinliği, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, kasım ayı doğumlu katılımcıları bir araya getirerek mahalle içinde normal bir ev ortamında sosyal bağların güçlenmesini amaçladı.

etkinlik detayları:

Program kapsamında Umut Evlerinin bahçesi özenle süslendi. Davul eşliğinde ritimler yükseldi, davetliler halay çekti ve müzikle dans ederek kutlamaya eşlik etti. Dayanışma ve birlik beraberlik içinde geçen organizasyonda katılımcıların eğlencesi ön plandaydı.

amaç ve toplumsal etki:

Etkinliğin temel hedefi, engelli bireylerin toplumdan kopmadan, mahalle içinde normal bir ev ortamında yaşamalarını ve sosyal hayata katılmalarını desteklemekti. Bu tür kutlamalar, bireylerin sosyal ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra yerel topluluk içinde kapsayıcılığı artırmaya katkı sağlıyor.

ADANA’DA UMUT EVLERİ’NDE KALAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.