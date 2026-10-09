Umut veren merkez: ÇÖZGEM otizmli çocuklara çok yönlü ücretsiz destek veriyor

ÇÖZGEM'de kapsamlı destek hizmeti

Kayseri Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM), başta otizm tanısı almış çocuklar olmak üzere özel ihtiyaçları bulunan çocukların gelişim ve terapi süreçlerine yönelik ücretsiz hizmet sunuyor. Merkez, Sağlık Bakanlığı tarafından halka açık bir birim olarak çalışıyor ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

ÇÖZGEM çatısı altında görev yapan ekipte çocuk gelişimci, dil ve konuşma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk psikiyatrisi uzmanı bulunuyor. Bu disiplinler arası yaklaşım, çocukların konuşma becerilerinden sosyal uyuma kadar geniş bir alanda destek sağlanmasına imkân veriyor.

çok yönlü terapi ve değerlendirme:

Merkezde yürütülen çalışmalarda ergoterapi, psikolojik değerlendirme, psikoterapi ile dil ve konuşma terapisi gibi uygulamalar ön plana çıkıyor. Bu müdahaleler günlük yaşam becerilerini güçlendirmeye, sosyal etkileşimleri artırmaya ve çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik planlanıyor. Hizmetlerin uygunluk ve başvuru şartları çerçevesinde ücretsiz olduğunun altı çiziliyor.

ailelere psiko-eğitim ve rehberlik:

ÇÖZGEM, sadece çocuklara değil ailelere de destek veriyor. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yakup Uslu merkezde ailelerin bilgilendirilmesine önem verildiğini, otizm sürecinde hem çocukların hem ailelerin yanında olunduğunu belirtiyor. Merkezde düzenlenen psiko-eğitim programları, otizm hakkında doğru bilinen yanlışları ele alıyor ve ailelere süreci yönetme konusunda somut yöntemler sunuyor.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Hümeyra Nur Tan ise merkezdeki yaklaşımın çocuğun ihtiyaçlarına göre şekillendiğini, amaçlarının çocukların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve ailelere rehberlik etmek olduğunu vurguluyor. ÇÖZGEM, Kayseri Devlet Hastanesi adına çocukların daha uyumlu ve umutlu bir geleceğe adım atmalarını desteklemeye devam ediyor.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ÇOK DİSİPLİNLİ ÇOCUK VE GENÇ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇÖZGEM); BAŞTA OTİZMLİ ÇOCUKLAR OLMAK ÜZERE ÖZEL İHTİYAÇLARI BULUNAN ÇOCUKLARIN GELİŞİM VE TERAPİ SÜREÇLERİNE ÜCRETSİZ DESTEK SAĞLIYOR.