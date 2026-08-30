Umut Yılmaz'dan 30 Ağustos mesajı: birlik, kararlılık ve minnet

Yılmaz'ın mesajı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihî önemine dikkat çekti. Yılmaz, 30 Ağustos’un milletin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösteren bir zafer olduğunu belirtti.

Şehitler, gaziler ve Atatürk anısı:

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Yılmaz, 30 Ağustos’un yalnızca askeri bir başarı olmadığını vurguladı. Bu zaferin, milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Birlik ve gelecek vurgusu:

Yılmaz, Türkiye’nin tarih boyunca karşılaştığı zorlukların birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşıldığını hatırlatarak, 30 Ağustos ruhunun bugün de aynı kararlılıkla yaşatılması gerektiğini kaydetti. Bağımsızlığa, bayrağa ve birlikteliğe sahip çıkma görevini nesiller boyu sürdürme çağrısında bulundu.

Başkan Yılmaz, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin zaferle taçlandığı kutlu bir gündür" sözleriyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan bu zaferin milletin azim, inanç ve kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Yılmaz ayrıca, ecdadın fedakârlıklarıyla emanet edilen vatanı daha güçlü, müreffeh ve aydınlık yarınlara taşımak için ortak sorumluluk çağrısı yaptı. Şehitlerin ve gazilerin bıraktığı mirasın korunacağına dair kararlılığını vurguladı.

Sözlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak tamamlayan Yılmaz, hayatta olan gazilere sağlık ve huzur diledi.

YILMAZ’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI