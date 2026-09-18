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Umut Yılmaz'dan çağrı: Kamil Ocak'ı dolduralım, Süper Lig hedefini birlikte kuralım

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Basketbol'un Final Spor maçında Kamil Ocak Spor Salonu'nu doldurmaya çağırdı; hedef Süper Lig.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Umut Yılmaz'dan çağrı: Kamil Ocak'ı dolduralım, Süper Lig hedefini birlikte kuralım

Maç öncesi çağrı

Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, kulübün kendi sahasındaki yeni sezonun ilk maçına ilişkin tüm Gazianteplileri Kamil Ocak Spor Salonu'na davet etti. Yılmaz, Final Spor ile oynanacak ilk iç saha mücadelesinin takım için sadece bir maç olmadığını; şehrin ortak bir paydası olduğunu vurguladı.

Yılmaz, taraftar desteğinin maçın atmosferi ve takımın motivasyonu üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Kulübün hedeflerinin yalnızca saha içi ekip tarafından taşınamayacağını belirten başkan, kent sakinlerinin tribünlerde yer almasının başarı yolunda kritik rol oynayacağını ifade etti.

Tribünleri doldurma çağrısı:

Umut Yılmaz, sözlerini şu çağrıyla özetledi: "Yarın evimizde sezonun ilk maçına çıkıyoruz. Bu salonu doldurmak boynunuzun borcudur. Lütfen, biletinial.com'a girin ve biletinizi yükleyip, bu şehrin takımına sahip çıkın, yalnız bırakmayın." Bu çağrı, takımın iç saha avantajını en üst düzeye taşımak ve destek kültürünü güçlendirmek amacıyla yapıldı.

Hedef: Süper Lig

Başkan Yılmaz, Gaziantep Basketbol'un hedefini net bir şekilde açıkladı: "Bu takımın yeri Süper Lig’dir. Sezon sonunda Süper Lig’de olacağız." Yılmaz, sezon sonunda Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda hem oyuncuların hem de şehir halkının ortak bir mücadele vereceğini belirtti.

Yılmaz ayrıca gelecek planına ilişkin olarak, "Sezon sonunda Süper Lig’de olacağız ve Kamil Ocak Spor Salonu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe ağırlayacağız. Kıymetli hemşehrilerim, lütfen 19 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de hep birlikte olalım ve Süper Lig hedefi yolunda takımımıza destek verelim. Bu şehir, kendi takımına sahip çıkmalı. Oyuncularımız sahada, biz tribünde olacağız. Gaziantep Basketbol’u yalnız bırakmayalım. Bu sezon hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte başaracağız" sözlerine yer verdi.

Yılmaz'ın çağrısı, hem maçın güncel önemi hem de sezon hedefleri bağlamında taraftarlardan yoğun katılım beklediğini ortaya koydu. Kulüp yetkilileri ve başkan, bilet satış kanallarının takibi ve tiyatro salonunun doluluk oranının artırılması için taraftarlardan destek istedi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI VE GAZİANTEP BASKETBOL ONURSAL BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİANTEP...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI VE GAZİANTEP BASKETBOL ONURSAL BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİANTEP BASKETBOL’UN KENDİ SAHASINDA FİNAL SPOR’U AĞIRLAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ TÜM GAZİANTEPLİLERİ KAMİL OCAK SPOR SALONU’NA DAVET ETTİ. GAZİANTEP BASKETBOL’UN SÜPER LİG HEDEFİNİ YİNELEYEN YILMAZ, "BU TAKIMIN YERİ SÜPER LİG’DİR. SEZON SONUNDA SÜPER LİG’DE OLACAĞIZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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