Şehitkamil Belediyesi’nden evlenmek isteyenlere kapsamlı paket

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, evlilik hazırlığındaki gençlerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlayan yeni sosyal destek paketini duyurdu. Açıklamaya göre başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere dar gelirli çiftler belediyenin sunduğu hizmetlerden yararlanabilecek. Paket, düğün salonu tahsisi ile birlikte gelinlik, kına ve nişan elbisesi desteğini ve gelin arabası imkânını içeriyor.

Düğün salonu ve hazır hizmetler:

Yılmaz, ilk etapta Karacaahmet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan düğün salonunun hizmete alındığını belirtti. Belediyenin sunduğu ücretsiz düğün salonu imkânı sayesinde ekonomik durumu elverişli olmayan aileler törenlerini belediye salonlarında gerçekleştirebilecek. Başkan, hizmetin daha fazla aileye ulaşması için belediyenin ilçe genelinde düğün salonu sayısını artırma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Gelinlik, kına ve gelin arabası desteği:

Açıklamada, evlilik hazırlığındaki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak gelin adaylarına 800 model gelinlik ile kına ve nişan elbisesi desteği verileceği bildirildi. Ayrıca Başkan Yılmaz, belediyenin kullanımında olan aracın da genç çiftlerin gelin arabası olarak tahsis edileceğini vurguladı. Yılmaz, bu adımla ailelerin düğün maliyetlerindeki yükün hafifleyeceğini söyledi.

Yılmaz, uygulamanın öncelikli hedef grubunu şehit ve gazi aileleri ile dar gelirli vatandaşlar olarak tanımlarken, ek hizmetlerin zaman içinde genişletilebileceğine işaret etti. İnşaatı devam eden Aktoprak Düğün Salonu’nun da kısa süre içinde hizmete girmesiyle destek kapasitesinin artması hedefleniyor.

Başkan Yılmaz, uygulamanın duyurusunda evlenecek çiftlere destek mesajı vererek, belediyenin sosyal yardımlaşma anlayışı doğrultusunda hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmayacağını belirtti ve genç çiftlere mutluluk dileğinde bulundu.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, EVLİLİK HAYALİ KURAN GENÇLERE SÖZÜNÜ VERDİĞİ DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI.