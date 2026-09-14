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Üniversite ADÜSAR ile enkaz arama ve kurtarmada hazırlığını artırıyor

ADÜ, ADÜSAR ekibi için Aydın AFAD ile 7-11 Eylül 2026'da enkaz arama-kurtarma eğitimi düzenledi; hedef akreditasyon ve müdahale kapasitesini güçlendirmek.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Üniversite ADÜSAR ile enkaz arama ve kurtarmada hazırlığını artırıyor

Eğitim çalışmaları ve kapsamı:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ADÜSAR ekibi, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerle hazırlığını artırıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde Aydın AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlere, üniversitenin farklı akademik ve idari birimlerinde görev yapan ADÜSAR üyesi personel katıldı.

Eğitim programında, AFAD eğitmenleri tarafından enkaz ortamlarında arama ve kurtarmanın temel esasları, olay yeri güvenliği, ekip çalışması ve koordinasyon ile güvenli müdahale yöntemleri teorik olarak aktarıldı. Teorik modüller, uygulamalı tatbikatlarla desteklenerek katılımcıların saha koşullarında edineceği becerilerin pekiştirilmesi hedeflendi.

Uygulama ağırlıklı eğitim vurgusu:

Program boyunca yapılan uygulamalı çalışmalar, ekiplerin enkaz düzeni, arama teknikleri ve güvenli müdahale protokollerini sahada hayata geçirme pratiği kazanmalarına odaklandı. Eğitimler sırasında ekip içi iletişim ve koordinasyon mekanizmaları test edilerek zayıf noktalar tespit edildi ve geliştirilmeye açık alanlar belirlendi. Bu süreç, ekibin farklı şartlarda müdahale kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Ziyaret ve akreditasyon hedefi:

Eğitimlerin ardından ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Aydın AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Yalçın Mumcu ile bir araya geldi. Görüşmede afet risklerinin azaltılması, üniversitenin afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve ADÜSAR’ın eğitim ile uygulama çalışmalarının yaygınlaştırılması ele alındı.

Özarslan daha sonra eğitim sahasında çalışmalarını sürdüren ADÜSAR üyeleriyle buluşarak uygulamaları yerinde inceledi. Üniversite yönetimi, eğitim ve hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından ADÜSAR için akreditasyon başvuru sürecinin başlatılmasını planlıyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte üniversitenin arama ve kurtarma alanındaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve ekibin müdahale yetkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

ADÜ bünyesinde yürütülen eğitim, planlama ve koordinasyon çalışmalarının, "Afete hazır üniversite" hedefi doğrultusunda önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) BÜNYESİNDEKİ ADÜSAR ÜYELERİ, AYDIN AFAD İŞ BİRLİĞİNDE...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) BÜNYESİNDEKİ ADÜSAR ÜYELERİ, AYDIN AFAD İŞ BİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİYLE AKREDİTASYON SÜRECİNE HAZIRLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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