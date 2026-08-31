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Üniversite caddesi'ne su tasarruflu estetik düzenleme

Kilis Belediyesi, Üniversite Caddesi'nde kuru peyzaj uygulamasıyla su tasarrufu sağlayan, çevre dostu ve estetik bir giriş düzenlemesi yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Üniversite caddesi'ne su tasarruflu estetik düzenleme

kentin girişine yeni görünüm:

Kilis Belediyesi tarafından Üniversite Caddesi'nde sürdürülen çevre düzenlemesi, bölgenin girişine modern ve estetik bir görünüm kazandırmayı hedefliyor.

Çalışma kapsamında kuru peyzaj uygulaması hayata geçirildi; bu yaklaşım daha az su tüketimi ve düşük bakım gereksinimi öngörüyor. Uygulamayla bölgenin özellikle gece saatlerinde farklı bir görünüme kavuşması sağlandı.

uygulamanın özellikleri:

Belediye, projede sürdürülebilir peyzaj ilkelerini esas aldığını belirtti. Kuru peyzaj tercihiyle su tasarrufu amaçlanırken, alanın estetik açıdan da güçlendirilmesi hedeflendi.

belediyenin değerlendirmesi:

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Daha modern, daha estetik, daha çevre dostu" ifadelerine yer verilerek, projeyle daha az su tüketen ve sürdürülebilir bir alan oluşturulduğu vurgulandı.

KİLİS’İN GİRİŞİNE YENİ GÖRÜNÜM

KİLİS’İN GİRİŞİNE YENİ GÖRÜNÜM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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