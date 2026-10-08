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Üniversite çevresinde güvenlik hamlesi: denetimler yoğunlaştırıldı

Düzce'de asayiş, terör ve narkotik ekipleri üniversite bölgesinde uygulama yaparak araç ve kimlik kontrolleri ile öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 00:33

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 00:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Üniversite çevresinde güvenlik hamlesi: denetimler yoğunlaştırıldı

Üniversite bölgesinde kapsamlı uygulama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki denetimlerini artırdı. Üniversite bölgesinin girişinde oluşturulan uygulama noktasında araçlar durdurularak sürücü ve araç içindekilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri araçlarda detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Denetimin odağı ve katılan birimler:

Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Farklı birimlerin koordineli çalışmasıyla şüpheli unsurların tespiti ve olası asayiş olaylarının önlenmesi amaçlandı. Kontrollerde araç, sürücü ve yolcu sorgulamaları ile şüpheli trafik hareketleri yakından izlendi.

Devam eden uygulamalar ve hedef:

Yetkililer, üniversite çevresinde huzur ve güven ortamının korunmasının öncelikli olduğunu belirterek denetimlerin düzenli şekilde devam edeceğini bildirdi. Uygulamaların hem suç unsurlarını tespit etmeye hem de öğrenci ve vatandaşların güvenlik hissini güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA...

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ÜNİVERSİTE BÖLGESİNDE DENETİMLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI. ASAYİŞ, TERÖRLE MÜCADELE VE NARKOTİK EKİPLERİNİN KATILDIĞI UYGULAMADA, ŞÜPHELİ GÖRÜLEN ARAÇLAR VE SÜRÜCÜLER KONTROL EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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