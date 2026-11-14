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Üniversite hastanelerinde uygulama birliğini sağlamak için koordinasyon komitesi kuruldu

Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile YÖK başkanlığında Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kuruldu; Sağlık-Sen'in talebi karşılandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:00

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Berk Doğan

Üniversite hastanelerinde uygulama birliğini sağlamak için koordinasyon komitesi kuruldu

üniversite hastaneleri için koordinasyon yapısı:

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi kuruldu. Komite, YÖK başkanının başkanlığında çalışacak ve üniversite hastaneleri arasındaki uygulama farklılıklarını azaltmayı, ortak politika ve uygulamalar geliştirmeyi hedefleyecek bir platform olarak planlandı.

Kurulun kuruluşu, uzun süredir aynı konuda talepte bulunan Sağlık-Sen tarafından gündeme taşınan ihtiyaçlarla örtüşüyor. Sendikanın önerdiği yaklaşım, üniversite hastaneleri arasında koordinasyon ve standartlaşma sağlanması yönündeydi; yeni yapılanma bu ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor.

sendikanın değerlendirmesi:

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan yapılan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Doğan, kurum olarak uzun süredir üniversite hastanelerinde uygulama birliğinin sağlanması için mücadele ettiklerini, talep ve önerilerini Cumhurbaşkanlığı ve YÖK başta olmak üzere ilgili muhataplarla paylaştıklarını ifade etti.

Doğan ayrıca, komitenin üniversite hastanelerinin ve burada görev yapan sağlık profesyonellerinin sorunlarına çözüm üretecek bir mekanizma olması temennisinde bulundu. Bu vurgu, komitenin yalnızca düzenleme ve rehberlik değil, uygulamadaki sorunlara pratik çözümler üretme sorumluluğunu da üstlenmesi beklentisini yansıtıyor.

uygulama ve beklentiler:

Yeni komitenin öncelikli görevleri arasında uygulama birliğini sağlamak, farklılıkları belirleyip ortak standartlar oluşturmak ve sorunlara kalıcı çözümler geliştirmek yer alıyor. Kurumsal koordinasyonun güçlenmesi, hasta bakımında tutarlılık ve sağlık personelinin çalışma koşullarında eşitlik sağlanması açısından önem taşıyor.

Komitenin yapısı ve çalışma usulleri ile ilgili ayrıntıların ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor; uygulama aşamasında izleme ve değerlendirme mekanizmalarının etkin olması, kurumsal hedeflerin gerçekleşmesi açısından belirleyici olacak.

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI MAHMUT FARUK DOĞAN, ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ARASINDA KOORDİNASYONU...

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI MAHMUT FARUK DOĞAN, ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ARASINDA KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK BİR YAPININ KURULMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIKLARINI BELİRTTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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