Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Üniversite hayali yarım kalan genç motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

İnegöl'de motosiklet kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Talha Taner Kırca, hastanede yaşamını yitirdi; genç 9 Eylül Üniversitesi'ne kayıtlıydı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Üniversite hayali yarım kalan genç motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

kaza ve ilk müdahale:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada 20 yaşındaki Talha Taner Kırca ağır şekilde yaralandı. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olduğu belirtilen, plakası 16 CAL 844 olan motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, ardından bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kırca'ya doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve cenazesinin hastane morguna alındığı bildirildi.

genç sürücünün yaşamı ve eğitim geçmişi:

Kaza sonrası hayatını kaybeden Talha Taner Kırca'nın eğitim hayatına ilişkin bilgiler korundu. Kırca, Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden 2024 yılında mezun olmuştu. Üniversite sınavında geçen yıl istediği bölümü kazanamayınca tercih yapmayan genç, bu yıl katıldığı YKS sonucunda İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünü kazandı ve üniversite kaydını yaptırdı.

Ayrıca Kırca'nın kazada kullandığı motosikleti yaklaşık bir yıl önce aldığı öğrenildi; bu ayrıntı genç sürücünün trafikteki deneyimi ve kaza koşularının değerlendirilmesinde önem taşıyor.

cenaze ve taziye bilgileri:

Talha Taner Kırca'nın cenazesinin, ikindi namazının ardından İshakpaşa Camii'nden kaldırılacağı ve defin işlemlerinin buradaki cenaze namazının ardından gerçekleştirileceği duyuruldu.

İnegöl'de yaşanan bu kaza, yeni üniversite hayatına başlamış bir gencin beklentilerinin ve planlarının ani bir şekilde sonlanmasına neden oldu; yetkililerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN 20 YAŞINDAKİ TALHA TANER KIRCA...

İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN 20 YAŞINDAKİ TALHA TANER KIRCA, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Noter çıkışı düşürülen 100 bin lirayı cebine indiren motosikletli Bayraklı'da ya...
images

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu
images

Yüksekova'da akşam fırtınası çatıyı yerinden söktü, trafikte kısa süreli aksama
images

Siber ağda eş zamanlı operasyon: 35 gözaltı, 13 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'nın yedi asırlık sofrası: hafızayı besleyen gastronomi yolculuğu

Memleketinde son yolculuk: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

Denizde eş zamanlı hortumlar cep telefonuyla kaydedildi

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı