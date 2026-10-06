Dolar 49,1631 +0,10%
Euro 55,3773 +0,42%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.627,73 +0,14%
EUR/USD 1,1263 +0,35%
Brent Petrol 101,04 +0,46%
--°

Üniversite kampüsünde gençlere uluslararası fırsat kapısı açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlere gönüllülük, kişisel gelişim ve uluslararası fırsatları anlattı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversite kampüsünde gençlere uluslararası fırsat kapısı açıldı

Uluslararası Gençlik Merkezi kampüste gençlerle buluştu

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde gençlere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte katılımcılara merkez tarafından yürütülen gençlik çalışmaları ve sunulan fırsatlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Etkinliğin amacı ve sunulan fırsatlar:

Programın temel hedefi, gençlerin sosyal hayata aktif katılımını artırmak ve kişisel gelişimlerine destek olmak olarak açıklandı. Etkinlik kapsamında gönüllülük ağına katılan gençlere kişisel gelişim programları, sosyal ve sanatsal faaliyetler ile gönüllülük çalışmaları tanıtıldı. Ayrıca Avrupa ve uluslararası düzeyde erişilebilen gençlik fırsatları hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilere farklı alanlarda deneyim kazanma imkanları sunuldu.

Sunum ve bilgilendirme oturumlarında, gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak atölye ve projelerin yanı sıra Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çeşitli çalışmaların kapsamı hakkında da açıklamalar yapıldı.

Gençlik merkezinin kampüs çalışmaları sürdürülecek:

Yetkililer, merkezin üniversite gençleriyle buluşmalarını sürdürmeyi planladığını vurguladı. Etkinliğin, öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi. Uluslararası Gençlik Merkezi önümüzdeki dönemde de benzer bilgilendirme ve katılım odaklı faaliyetlerini kampüs içinde devam ettireceğini duyurdu.

KAMPÜSTE GENÇLERE GENÇLİK FIRSATLARI TANITILDI

KAMPÜSTE GENÇLERE GENÇLİK FIRSATLARI TANITILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli'de okul öncesinden başlayan trafik eğitimiyle güvenli yollar hedefleniyo...
images

Tunceli'de öğrenci menfaati için kantin ve servislerde kapsamlı denetim
images

Patnos’un eğitim yönetimine yeni isim: Dr. Mehmet Özkaya
images

Yükseköğretimde 24 yıllık atılım: kapasite ve niteliği birlikte yükseltiyoruz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi