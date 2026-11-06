Üniversite öğrencileri lösemi tedavisi gören çocuklar için dayanışma köprüsü kurdu

etkinliğin organizasyonu ve amaçları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile Veteriner Fakültesi öğrenci toplulukları, lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmak amacıyla ortak bir hayır etkinliği düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin gönüllü çabalarıyla hayata geçirilirken amaç, hem maddi yardım sağlamak hem de toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmek olarak tanımlandı.

Organizasyonda Tıp Fakültesi öğrenci topluluklarından Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) ile Veteriner Fakültesi tarafında Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu (IVSA), Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu (VFÖT) ve Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu (YET) yer aldı. Etkinlik her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin emek ve özverisiyle gerçekleştirildi.

kimler katkı sundu:

Etkinliğe Samsun’da faaliyet gösteren çok sayıda okul ve işletme ile öğrenciler ve aileleri gıda bağışlarıyla destek verdi. Farklı kesimlerin katılımı, organizasyonun geniş bir dayanışma ağıyla yürütüldüğünü gösterdi ve üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk yaklaşımını öne çıkardı.

gelirin kullanımı ve sağlanacak ihtiyaçlar:

Hayır etkinliğinden elde edilecek gelir, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Servisi ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisinde tedavi gören çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Sağlanacak yardımlar arasında maddi desteğin yanı sıra bebek bezi, ıslak mendil ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.

Öğrencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, lösemi ile mücadele eden ailelere doğrudan katkı sağlarken aynı zamanda gönüllülük ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine de önemli katkı sunuyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TIP FAKÜLTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ İŞ BİRLİĞİYLE LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYIT ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.