Atatürk Üniversitesi Hınıs'ta paydaşlarla bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi, bilimsel birikimini yerel ihtiyaçlarla doğrudan buluşturmak amacıyla yürüttüğü Erzurum’un Temel İhtiyaç/Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı kapsamında ilçelere taşınan toplantıların ilki için Hınıs'taydı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığındaki heyet, ilçenin yöneticileri, üreticileri, esnafı ve sivil toplum temsilcileriyle öncelikli ihtiyaçları ve kalkınma potansiyelini aynı masada değerlendirdi.

Toplantının katılımcı profili ve programın hedefleri:

Programa Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Hınıs Kaymakamı Fatih Gülnar ve Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Güney başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Üniversite, rektör yardımcıları, ihtisas komisyonu başkanları ve uzman öğretim üyeleriyle temsil edildi; ilçe tarafından ise kamu kurumları, meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, üreticiler ve yerel basın toplantıda yer aldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Açılış konuşmalarını Kaymakam Fatih Gülnar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Milletvekili Abdurrahim Fırat yaptı. Rektör Hacımüftüoğlu, sunumunda programın amacını ve işleyişini anlattı; söz konusu programın ilke olarak 'Bilim toplum içindir' anlayışıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Çalışma grupları ve meselelerin sahada tartışılması:

Üniversitenin il ölçeğinde yaptığı ihtiyaç haritası, 25 tematik alanda kurulan ihtisas komisyonlarıyla derinleştirildi. Bu komisyonlarda 65 kurumdan 300'ü aşkın kişi görev aldı ve 150 stratejik toplantı gerçekleştirildi; ortaya çıkan 250 ihtiyaç ve sorundan 100'ü önceliklendirildi. Proje çağrısında her proje için 300 bin Türk lirasına kadar destek öngörülüyor ve proje ekiplerinde kamu, özel sektör veya sivil toplumdan en az bir araştırmacının yer alması şart koşuluyor.

Hınıs toplantısının ikinci bölümünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş çalıştay işleyişini açıkladı ve katılımcılar altı tematik masaya dağıldı: tarım, hayvancılık, turizm, ticaret ve ekonomi, sağlık ile kültür, sosyal ve dinî hayat. Her masada ilgili ihtisas komisyonu başkanı ve öğretim üyeleri ile Hınıslı paydaşlar birlikte çalıştı.

Gruplar beş temel soruya odaklanarak ilçedeki öncelikli sorunları tespit etti, hangi sorunların önce çözümlenmesi gerektiğini belirledi ve somut proje önerileri geliştirdi. Hazırlanan proje künye formlarında önerinin amacı, hedef kitlesi, beklenen çıktıları, sorumlu akademik birim, yerel paydaşlar ve öngörülen takvim kayıt altına alındı.

Takip, uygulama ve beklentiler:

Rektör Hacımüftüoğlu, çalışmalardan beklenen neticenin yalnızca akademik yayınlarla sınırlı kalmayacağını; sahada karşılığı olan projeler, eğitim programları, iş birliği protokolleri ve yerel kalkınma raporlarının hedeflendiğini belirtti. Masalardan çıkan tespit ve öneriler titizlikle değerlendirilecek ve alınan kararların takibi ile üniversite-hınıs iletişimi Hınıs Meslek Yüksekokulu aracılığıyla sürdürülecek.

Hacımüftüoğlu, Hınıs'ın verimli ovası, geniş meraları, su kaynakları ve coğrafi işaretli şeker fasulyesi gibi güçlü yanlarına dikkat çekerek, asıl hedefin bu potansiyelin üreticinin gelirine, gençlerin istihdamına ve ilçenin refahına yansıması olduğunu vurguladı. Göçün önlenmesinin en sağlam yolunun insanların doğdukları yerde geçimlerini sağlayabilmesi olduğuna işaret eden rektör, ilçe ziyaretlerinin bu değerlendirme çerçevesinde seçildiğini söyledi.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara ve program için zaman ayıran Hınıslılara teşekkür eden Hacımüftüoğlu, sözlerini "Hınıs'ın kazancı Erzurum'un, Erzurum'un kazancı ise ülkemizin kazancıdır" ifadesiyle tamamladı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BİLİMSEL BİRİKİMİNİ ŞEHRİN İHTİYAÇLARIYLA BULUŞTURMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ "ERZURUM’UN TEMEL İHTİYAÇ/SORUNLARININ TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ DESTEK PROGRAMI"NI İLÇELERE TAŞIDI. İLÇE TOPLANTILARININ İLKİ, HINIS’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.