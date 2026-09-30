Üniversite topluluklarına yeni destek fırsatı: ÜNİDES 7. dönem başvuruları başladı

ÜNİDES 7. dönem başvuruları resmen açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) 7. dönem başvuruları başladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin duyurusuna göre program, üniversite topluluklarının yerel ve ulusal ölçekli projelerini maddi olarak desteklemeyi amaçlıyor.

destek tutarları ve başvuru alanları:

ÜNİDES'in yeni döneminde yerel projelere 85 bin TL, ulusal projelere 135 bin TLye kadar destek sağlanacak. Başvurular şu öncelikli alanlarda kabul edilecek: bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve sanat, çevre ve iklim, gönüllülük, spor ve sağlıklı yaşam, sosyal kapsayıcılık, kişisel ve sosyal gelişim, istihdam ve girişimcilik ile afet yönetimi ve farkındalık.

bilgilendirme toplantısı ve başvuru süreci:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, başvuru sürecine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı 1 Ekim 2026 Perşembe saat 15.30'da NÖHÜ Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda öğrenci topluluklarına başvuru adımları, proje hazırlama esasları ve destek kapsamına dair ayrıntılı bilgiler verilecek.

Üniversite topluluklarının, destek koşullarını ve başvuru süreçlerini öğrenmek için bu toplantıya katılmaları ve başvurularını ilgili başlıklar doğrultusunda hazırlamaları öneriliyor.

ÜNİDES 7. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI