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Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Bursa Uludağ Üniversitesi ile CW Enerji, Ziraat Fakültesi'nde dikey güneş paneli (TarımGES) kurarak AR-GE, eğitim ve uygulama çalışmalarını sürdürecek.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Protokolün kapsamı ve uygulama planı:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile CW Enerji arasında imzalanan iş birliği ve bağış protokolü çerçevesinde, firma tarafından Ziraat Fakültesi bünyesinde dikey güneş paneli sistemi (CW Enerji TarımGES) bedelsiz kurulacak ve sistemin mülkiyeti üniversiteye devredilecek. Kurumlar, bu altyapı üzerinden ortak AR-GE, eğitim ve uygulama faaliyetleri yürütecekler.

Protokol ayrıca sistemin üniversitenin araştırma kapasitesine doğrudan katkı sağlamasını hedefliyor; kurulacak sistem hem akademik çalışmalarda saha uygulaması olarak kullanılacak hem de öğrenci ve araştırmacılara pratik eğitim imkanı sunacak.

Üniversite-sanayi iş birliği ve hedefler:

Protokol töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi ilişkilerinin projeye dayalı yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, Bursa'nın güçlü bir tarımsal altyapıya sahip olduğunu belirterek, bu tip çalışmaların üniversitenin fon kaynaklarını ve araştırmacı havuzunu genişlettiğini söyledi ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

CW Enerji Plus Bursa Genel Müdürü Alperen Elmalı ise teknoloji üretimi yapan bir firma olarak Ziraat Fakültesi'ne kurulacak TarımGES ile akademinin AR-GE altyapısını güçlendirmeyi ve yenilenebilir enerji birikimini sahaya aktarmayı amaçladıklarını ifade etti. Elmalı, Bursa'da düzenlenen tarım fuarlarından gelen olumlu geri dönüşlere de değinerek, yerli üretime katkının altını çizdi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Onur Taşkın ise uzun süredir sürdürülen çalışmanın, Türkiye'de tarımsal arazilerde güneş enerjisi kullanımına ilişkin dikey sistemlerin uygulanması bakımından ilk örneklerden biri olduğunu belirtti. Taşkın, kurulacak hibe sisteminin üniversitenin araştırma altyapısını güçlendireceğini ve bu altyapının Reading Üniversitesi ortaklığındaki Horizon projeleri gibi uluslararası çalışmalara zemin hazırlayacağını söyledi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ile fakülte ve kurum temsilcileri katıldı. Protokolün imza töreni, yapılan açıklamaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE CW ENERJİ ARASINDA, TARIMSAL ALANLARDA GÜNEŞ ENERJİSİ...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE CW ENERJİ ARASINDA, TARIMSAL ALANLARDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMINI ARTIRMAK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DESTEKLEMEK AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ VE BAĞIŞ PROTOKOLÜ İMZALANDI. PROTOKOL KAPSAMINDA, FİRMA TARAFINDAN BUÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE DİKEY GÜNEŞ PANELİ SİSTEMİ (CW ENERJİ TARIMGES) BEDELSİZ OLARAK KURULACAK, MÜLKİYETİ ÜNİVERSİTEYE DEVREDİLECEK VE SİSTEM ÜZERİNDEN ORTAK AR-GE, EĞİTİM VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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