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Üniversite ve yurtlarda güvenlik için kurumlar bir araya geldi

Malatya’da Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplantıda üniversite ve yurtlarda güvenlik, asayiş ve huzurun sağlanması için tedbirler kararlaştırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversite ve yurtlarda güvenlik için kurumlar bir araya geldi

Toplantı gündemi ve katılımcılar:

Malatya'da yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde güvenlik, asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz başkanlığındaki toplantıya İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektör yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin yetkilileri, yurtlar ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Alınan tedbirler ve görev dağılımı:

Toplantıda üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtlarında güvenlik, asayiş ve öğrencilerin huzurunun en üst düzeyde sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirilerek kapsamlı bir yol haritası ortaya kondu. Kurumların sorumlulukları ile denetim ve koordinasyon mekanizmaları ele alındı ve ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Öğrenci güvenliği ve eğitim ortamının korunması:

Yetkililer, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri için kurumlar arası iş birliği, hızlı müdahale süreçleri ve düzenli denetimlerin önemini vurguladı. Vali Seddar Yavuz toplantının sonunda yeni eğitim-öğretim döneminin öğrenciler, akademisyenler ve eğitim camiası için güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

MALATYA’DA ÜNİVERSİTE VE YURT GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

MALATYA’DA ÜNİVERSİTE VE YURT GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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