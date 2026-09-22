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Üniversite yaşamına ortak adım: rektör Kuyrukluyıldız tıp birinci sınıf öğrencileriyle buluştu

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek uyum sürecini, beklentilerini ve eğitim tavsiyelerini dinledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversite yaşamına ortak adım: rektör Kuyrukluyıldız tıp birinci sınıf öğrencileriyle buluştu

rektor ve öğrenciler yeni eğitim dönemini değerlendirdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantıya Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seval Bulut da eşlik etti ve fakülte ortamının tanıtımı, akademik beklentiler ile sosyal uyum konuları ele alındı.

öğrenci uyum süreci ve beklentilerin dinlenmesi:

Programda, yeni öğrencilerin üniversite ve fakülte yaşamına adaptasyon süreçleri değerlendirildi. Öğrenciler, beklentilerini ve karşılaştıkları ilk izlenimleri paylaşma fırsatı buldu; yönetim ise bu geri bildirimleri dikkate alacaklarını belirtti. Toplantı, karşılıklı iletişimin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

eğitim yaklaşımı ve tavsiyeler:

Kuyrukluyıldız, tıp eğitimine ilişkin olarak yoğun ve disiplinli bir çalışma gerekliliğine vurgu yaptı. Öğrencilere, eğitim hayatlarında azim ve kararlılıkla ilerlemeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu ve akademik başarı kadar mesleki sorumlulukların da önemine dikkat çekildi.

Program, öğrencilerle yapılan görüşmelerin ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi; katılımcılar önümüzdeki dönemde benzer iletişim toplantılarının devam etmesini beklediklerini iletti.

EBYÜ REKTÖRÜ KUYRUKLUYILDIZ, TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

EBYÜ REKTÖRÜ KUYRUKLUYILDIZ, TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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