Üniversite yaşamına ortak adım: rektör Kuyrukluyıldız tıp birinci sınıf öğrencileriyle buluştu

rektor ve öğrenciler yeni eğitim dönemini değerlendirdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantıya Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seval Bulut da eşlik etti ve fakülte ortamının tanıtımı, akademik beklentiler ile sosyal uyum konuları ele alındı.

öğrenci uyum süreci ve beklentilerin dinlenmesi:

Programda, yeni öğrencilerin üniversite ve fakülte yaşamına adaptasyon süreçleri değerlendirildi. Öğrenciler, beklentilerini ve karşılaştıkları ilk izlenimleri paylaşma fırsatı buldu; yönetim ise bu geri bildirimleri dikkate alacaklarını belirtti. Toplantı, karşılıklı iletişimin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

eğitim yaklaşımı ve tavsiyeler:

Kuyrukluyıldız, tıp eğitimine ilişkin olarak yoğun ve disiplinli bir çalışma gerekliliğine vurgu yaptı. Öğrencilere, eğitim hayatlarında azim ve kararlılıkla ilerlemeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu ve akademik başarı kadar mesleki sorumlulukların da önemine dikkat çekildi.

Program, öğrencilerle yapılan görüşmelerin ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi; katılımcılar önümüzdeki dönemde benzer iletişim toplantılarının devam etmesini beklediklerini iletti.

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